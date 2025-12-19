Sancțiuni dure pentru șoferi de Sărbători. Detaliul aparent banal care aduce amenzi usturătoare

Atmosfera sărbătorilor de iarnă ajunge, an de an, și pe șosele, unde tot mai mulți conducători auto aleg să-și transforme mașinile în adevărate „decoruri” festive. Coarne de ren montate pe plafon, nasuri roșii aplicate pe grilă sau instalații de luminițe sunt doar câteva dintre elementele care apar frecvent în trafic. Deși intenția este una veselă, potrivit Codului Rutier acest obicei poate avea consecințe serioase pentru șoferi.

Autoritățile avertizează că astfel de modificări pot fi sancționate dur, iar amenzile nu sunt deloc simbolice. În anumite situații, șoferii pot rămâne inclusiv fără certificatul de înmatriculare.

Montarea unor luminițe de Crăciun pe exteriorul autoturismului poate atrage sancțiuni consistente. În funcție de situație, conducătorii auto riscă amenzi care pot ajunge până la aproximativ 1.300 de lei, iar talonul poate fi reținut. Deși, la prima vedere, nu este interzis să personalizezi mașina, problema apare atunci când decorațiunile afectează siguranța rutieră.

Luminile decorative pot distrage atenția altor participanți la trafic, pot reduce vizibilitatea sau pot produce un efect de orbire similar folosirii necorespunzătoare a fazei lungi.

Legislația rutieră sancționează modificările aduse vehiculului care pot pune în pericol circulația. În astfel de cazuri, fapta poate fi încadrată în clasa I sau clasa a II-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă amenzi ce pornesc de la 290 de lei și pot depăși 1.000 de lei, în funcție de gravitatea situației și de evaluarea agentului de poliție.

Pe lângă sancțiunea financiară, certificatul de înmatriculare poate fi reținut până la remedierea problemei, adică până la îndepărtarea luminilor sau a elementelor decorative neconforme.

În anumite situații, folosirea luminilor decorative pe autoturism poate atrage măsuri mult mai dure decât o simplă amendă. Atunci când elementele luminoase montate pe vehicul pun în mod evident în pericol siguranța rutieră – fie prin intensitatea excesivă, fie prin utilizarea unor culori sau efecte care pot fi confundate cu semnalele autospecialelor – polițiștii pot decide suspendarea temporară a dreptului de circulație. O astfel de măsură se aplică pentru a elimina riscul de confuzie în trafic și pentru a preveni producerea unor accidente.

Din punct de vedere legal, sunt permise exclusiv luminile omologate, adică acele sisteme de iluminare aprobate de autorități și conforme cu standardele tehnice în vigoare, care stabilesc clar intensitatea, culoarea și amplasarea acestora pe vehicul. În schimb, luminile decorative utilizate strict în scop festiv nu intră în categoria celor omologate, deoarece nu respectă cerințele impuse pentru circulația pe drumurile publice, motiv pentru care pot atrage sancțiuni și măsuri suplimentare din partea poliției.

Pentru șoferii care vor să păstreze spiritul sărbătorilor fără a intra în conflict cu legea, există soluții care nu implică riscuri sau sancțiuni. Decorarea interiorului autoturismului este una dintre cele mai sigure opțiuni, fiind permisă atât timp cât elementele folosite sunt discrete și nu afectează vizibilitatea sau atenția la volan. Ornamentele de mici dimensiuni ori instalațiile luminoase alimentate cu baterii pot fi amplasate în interior, cu grijă, astfel încât să nu obstrucționeze câmpul vizual și să nu devină factori de distragere în timpul condusului.

O altă variantă acceptată este folosirea autocolantelor temporare sau a unor elemente decorative aplicate pe caroserie. Acestea pot oferi mașinii un aspect festiv, cu condiția să fie poziționate corect și să nu acopere componente esențiale, precum luminile de semnalizare, plăcuțele de înmatriculare sau parbrizul. Respectarea acestor limite este esențială pentru a evita sancțiunile și pentru a nu crea confuzii sau pericole în trafic.

Chiar dacă decorarea mașinii de Crăciun este, pentru mulți, o formă de exprimare a bucuriei sărbătorilor, regulile de circulație nu pot fi ignorate. Respectarea legislației rutiere rămâne prioritară, atât pentru a evita amenzi sau alte măsuri restrictive, cât și pentru a contribui la siguranța tuturor participanților la trafic, într-o perioadă în care aglomerația și riscurile pe șosele sunt deja mai ridicate.