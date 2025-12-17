Explozie într-un bloc de locuințe din județul Hunedoara. Un bărbat a suferit arsuri

O deflagrație s-a produs miercuri dimineață într-un imobil de locuințe din municipiul Vulcan, în urma căreia un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost rănit și transportat la spital.

Reprezentanții ISU Hunedoara au precizat că incidentul a avut loc într-o garsonieră și nu a fost urmat de izbucnirea unui incendiu. În urma suflului exploziei, bărbatul a suferit arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corporală. După ce a primit îngrijiri medicale la fața locului, acesta a fost preluat de un echipaj SMURD și dus la Spitalul din Petroșani.

Autoritățile au mai arătat că nicio altă persoană nu a avut nevoie de asistență medicală în urma evenimentului.

Conform primelor verificări efectuate de pompieri, cauza probabilă a exploziei a fost un scurtcircuit electric, urmat de o acumulare de gaze provenită de la un aparat de gătit.