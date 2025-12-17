Social

Explozie într-un bloc de locuințe din județul Hunedoara. Un bărbat a suferit arsuri

Comentează știrea
Explozie într-un bloc de locuințe din județul Hunedoara. Un bărbat a suferit arsuriPompieri. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

O deflagrație s-a produs miercuri dimineață într-un imobil de locuințe din municipiul Vulcan, în urma căreia un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost rănit și transportat la spital.

Explozie într-un bloc de locuințe din județul Hunedoara. Un bărbat a suferit arsuri

Reprezentanții ISU Hunedoara au precizat că incidentul a avut loc într-o garsonieră și nu a fost urmat de izbucnirea unui incendiu. În urma suflului exploziei, bărbatul a suferit arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corporală. După ce a primit îngrijiri medicale la fața locului, acesta a fost preluat de un echipaj SMURD și dus la Spitalul din Petroșani.

De la ce s-ar fi produs explozia

Autoritățile au mai arătat că nicio altă persoană nu a avut nevoie de asistență medicală în urma evenimentului.

Conform primelor verificări efectuate de pompieri, cauza probabilă a exploziei a fost un scurtcircuit electric, urmat de o acumulare de gaze provenită de la un aparat de gătit.

Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA
Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA
Schimbarea relațiilor de muncă. 14 zile rămase pentru angajatori, efecte pentru salariați
Schimbarea relațiilor de muncă. 14 zile rămase pentru angajatori, efecte pentru salariați
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:32 - Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA
08:30 - Explozie într-un bloc de locuințe din județul Hunedoara. Un bărbat a suferit arsuri
08:27 - Judecătorul Tiberiu Obrogea. Justiția nu funcționează într-un vid, dar nu poate fi ținta presiunilor politice
08:20 - Statele Unite impun blocadă asupra navelor petroliere sancționate din Venezuela
08:14 - Trafic dat peste cap de ceață. Drumuri închise și risc major de accidente
08:03 - Schimbarea relațiilor de muncă. 14 zile rămase pentru angajatori, efecte pentru salariați

HAI România!

Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale