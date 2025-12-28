Festivalul care ascultă lumea. One World Romania, cinema cu misiune civică

One World Romania reprezintă primul și singurul festival din România dedicat în exclusivitate filmelor documentare axate pe drepturile omului. Lansat în 2008, evenimentul a cunoscut o dezvoltare organică, pornind ca o replică la scară redusă a festivalului cu același nume din Praga și transformându-se treptat într-o platformă civică și cinematografică cu relevanță în peisajul cultural românesc.

Totodată, Asociația One World România, constituită în 2009, s-a consolidat ca structura organizatoare a festivalului și a proiectelor conexe acestuia.

Scopul principal al evenimentelor organizate sub marca One World Romania este de a utiliza filmul documentar ca o unealtă pentru a deschide un dialog social și politic. Echipa asociației propune reflexia asupra unei perspective mai largi a lumii ce ne înconjoară.

Astfel, festivalul prezintă filme care abordează o gamă largă de teme legate de drepturile omului, de la aspecte sociale, probleme politice și situația mediului, la discriminări rasiale, teme legate de justiție sau de libertatea de exprimare.

„Festivalul One World Romania este, în momentul acesta, singurul festival de film documentar dedicat drepturilor omului din țara noastră. Proiectul a pornit ca un ecou al festivalului One World de la Praga. Și asta într-o primă ediție, după care s-a făcut o asociație care se numește Asociația One World Romania. Și, de atunci, fără întrerupere, s-a organizat festivalul în fiecare an. În 2025 am vorbit despre ediția a 18-a”, spune, în cadrul unui interviu pentru Capital, Andreea Lăcătuș, directoarea festivalului, care ocupă această funcție din anul 2024.

Ediția a 18-a a festivalului a avut loc între 4 și 13 aprilie, în sălile Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Elvire Popesco și Cinema Union din București. S-a desfășurat sub tema „M-auzi?!”, o ediție ce a pus accent pe nevoia de comunicare și solidaritate într-o societate tot mai polarizată. Peste 50 de filme și numeroase evenimente comunitare au fost selecționate.

Andreea Lăcătuș explică că există mai multe proiecte One World în țară, chiar dacă evenimentul propriu-zis se organizează o dată pe an. Ea vorbește, de exemplu, despre One World Tour și cum, în fiecare an, o parte dintre filmele din selecție circulă și în alte orașe.

„Și anul acesta ne propunem și sperăm foarte tare să reușim să finanțăm și să implementăm un proiect One World în cartiere, adică tot în București, dar să ne adresăm unor comunități mai puțin centrale. Pentru că, din cauza felului în care e infrastructura culturală la noi, festivalul se întâmplă în principal în centru”, explică directoarea festivalului.

Publicul țintă este format nu doar din oameni pasionați de film, căci echipa vrea să ajungă mai ales la persoanele care sunt interesate de drepturile omului, de sociologie și antropologie.

„Anul ăsta o noutate ar fi faptul că am făcut o secțiune care s-a numit Dialoguri Extinse și am avut o serie de proiecții, urmate de discuții care au durat cel puțin cât filmul. Au durat chiar și două ore. Discuțiile au cuprins tot felul de teme care ne preocupă pe toți în prezent, de care nu putem să fugim”, mai spune Andreea Lăcătuș.

Pe lângă festivalul anual de la București, One World România desfășoară și alte activități, cum ar fi KineDok, dedicat distribuției de filme documentare, One World Romania în Școli, un program educațional dedicat elevilor și profesorilor de liceu, sau Civil Society Pitch, prin care se încurajează colaborarea dintre ONG-uri și realizatori de film documentar.

Festivalul este competitiv, dar echipa consideră competiția ca o formă de dialog, acesta este mesajul promovat. „Prin dialogurile extinse, am reușit să cristalizăm un public interesat. Un public care nu doar privește, ci și participă, într-o formă sau alta la discuții. Avem un program foarte vechi, care se numește «Adoptă un documentar», în care tot felul de ONG-uri, activiști adoptă, cum spunem noi, una dintre proiecțiile unui documentar din selecția noastră și îl promovează în comunitatea lui. Participă împreună cu comunitatea la proiecții și apoi ia parte la discuția despre film. Încercăm foarte mult să încurajăm și să dezvoltăm ideea de a experimenta și de a vedea un film, dar și de a învăța, într-o formă sau alta, cum să vorbim despre filme și cum să le punem într-un context mai larg al vieților noastre”, explică directoarea One World Romania.

„Zilele Liceenilor” este, mai degrabă, o practică pe care au început să o preia și alte festivaluri. Echipa de la One World Romania încurajează adolescenți să treacă printr-un atelier intensiv unde învață să comenteze și să analizeze filme. Și, la final, aleg un câștigător din selecția festivalului.

„Realitatea este că e mare nevoie de genul ăsta de inițiative”, subliniază Andreea Lăcătuș. „Pentru că, și acolo unde copiii sunt poate privilegiați într-o formă sau alta, ocaziile lor de a vorbi despre lucruri altfel sunt foarte multe. Am avut 1.600 de elevi anul ăsta, în trei zile. Anul trecut au fost 1.200”, a mai spus Andreea Lăcătuș.

Andreea Lăcătuș vorbește apoi și despre alte proiecte ale asociației, precum prânzul comunitar gratuit, când se gătește pentru 200-300 de persoane. La Muzeul Țăranului s-au organizat tururi ale muzeului, iar echipa One World Romania și-a dorit ca, dincolo de filme, să aducă în discuție și demersuri mai ample.

„Și vorbesc aici despre proiectul crescut pe muzică, în care s-a lucrat cu copii și nepoți de lăutari care au realizat materiale filmate despre bunicii și părinții lor. Unii și-au format și un taraf al tinerilor, tocmai în ideea de a trage un semnal în ceea ce privește pierderea patrimoniului imaterial și a practicilor de lăutari”.

Ce este un documentar?

Andreea Lăcătuș specifică faptul că a descoperit în activitatea ei că majoritatea participanților nu știu ce e documentarul. Mulți îl asociază cu un material de pe Discovery sau cu reportajele TV. „Perspectiva lor, a tinerilor mai ales, clar se schimbă după ce văd documentarele pe care le prezentăm noi”, menționează directoarea festivalului.

În concepția sa, un documentar e o nișă definită, dar observă și un trend de creștere foarte mare. Anul trecut, s-a raportat o creștere cu 30% a numărului de persoane către care se adesează festivalul față de anul precedent. Iar în 2025, din nou, se observă o evoluție de 30%.

„Cred că anul acesta, cu tot cu online, probabil că ne apropiem de vreo 10.000 de persoane la care am ajuns. Ceea ce mi se pare că nu e puțin pentru un festival atât de specific”, spune Andreea Lăcătuș.

Pe mai departe, ea declară că se va continua turul prin țară, de data aceasta prin șase orașe, dar și acel proiect în cartiere, ecourile festivalului.

Organizația mai are un proiect vechi de zece ani care se concentrează pe documentare creative în spații alternative. În fiecare an, selecția cuprinde documentare care abordează teme precum justiția socială, libertatea de exprimare, activismul civic, drepturile minorităților și problemele de mediu. Evenimentul include proiecții de filme, dezbateri, ateliere și întâlniri cu regizori și activiști.