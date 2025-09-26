Povestea incredibilă a unor femei care au fugit de Holocaust, descoperită într-o biserică din Polonia

Un mesaj uitat pe spatele unei icoane dintr-o biserică poloneză a dezvăluit povestea a patru femei evreice din Transilvania, care au fugit de Holocaust și s-au ascuns timp de patru luni la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Textul, scris cu creion pe spatele unei icoane a Căii Crucii, a rămas necunoscut timp de șapte decenii și a fost descoperit abia în timpul recentei restaurări a picturii, potrivit transtelex.

În 2016, în timpul lucrărilor de restaurare a icoanei cu Calea Crucii din biserica catolică a satului Skoroszów (fostul Katholisch Hammer), restauratorii au observat inscripții scrise cu creionul pe spatele panourilor de lemn. Patriarhul bisericii și specialiștii implicați au constatat că textul era scris în limba maghiară și reprezenta un mesaj lăsat de patru femei evreice care au găsit adăpost în biserică.

Femeile, Mária Weiss din Cluj și Ilona Ferencz, Erzsébet Ferencz și Éva Radó din Nagyvárad, au scris pe panouri detalii despre deportarea lor, cum au fugit din Hochweiler și șederea lor în biserică timp de patru luni.

Femeile au fost deportate între mai și iulie 1944 din Transilvania de Nord, fiind transportate inițial la Auschwitz-Birkenau și apoi la lagărul secundar Hochweiler, parte a complexului Gross-Rosen din Silezia Inferioară.

În ianuarie 1945, aproximativ 800 de prizonieri au fost evacuați pe jos către Katholisch Hammer, în condiții extreme de iarnă, fără încălțăminte și cu resurse minime. Patru dintre ele au reușit să evadeze și să se ascundă în biserică, unde au trăit timp de patru luni.

Documentele oficiale arată că la Hochweiler prizonierii erau obligați să sape tranșee și să ridice fortificații, în condiții extreme.

După restaurarea picturilor, biserica din Skoroszów și comunitatea locală au demarat o căutare a descendenților femeilor care au reușit să supraviețuiască terorii provocată de Holocaust. Dintre cele patru femei, două erau încă în viață în 1995, una în Israel și cealaltă în România, în timp ce soarta celorlalte două rămâne necunoscută.

În aprilie 2025, a fost organizată o comemorare oficială, iar inscripțiile celor patru femei au fost expuse alături de icoanele restaurate.