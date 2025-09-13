Experimente brutale în lagărul Dachau. Cercetătorii luminează trecutul întunecat

Weleda este în centrul unei controverse istorice majore după ce un nou raport a susținut că celebra companie elvețiană de produse cosmetice și remedii naturale ar fi furnizat o cremă utilizată în experimente mortale pe prizonieri la lagărul de concentrare Dachau în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Studiul, realizat de istoricul Anne Sudrow pentru Memorialul Dachau, detaliază modul în care compania a colaborat cu SS-ul, prin intermediul medicului Sigmund Rascher, transformând un produs destinat inițial soldaților germani în instrument de tortură, care a condus la moartea a zeci de prizonieri.

Compania Weleda a fost fondată în 1921, la scurt timp după Primul Război Mondial, de un grup de antreprenori și de Rudolf Steiner, considerat fondatorul mișcării antroposofice.

Din perspectiva istorică, Weleda a promovat încă de la început produse bazate pe o combinație între spiritualitate și știință, folosind plante medicinale și metode biodinamice.

Această filozofie holistică a atras atenția în special în țările vorbitoare de germană, extinzându-și treptat influența în întreaga Europă și mai târziu în lume.

Pe fondul acestei reputații pozitive, descoperirile recente privind legăturile companiei cu SS-ul și utilizarea produselor sale în experimente mortale reprezintă un șoc pentru consumatori și istorici deopotrivă.

Potrivit raportului Anne Sudrow, Weleda a furnizat cantități semnificative de ierburi medicinale cultivate într-o plantație administrată de SS în apropierea lagărului Dachau, ceea ce demonstrează conexiuni directe între companie și structurile naziste.

Raportul Sudrow detaliază modul în care Weleda a fost implicată în mod direct în activitățile experimentale din Dachau.

Compania a livrat medicamente și produse pe bază de plante către Institutul German de Cercetare pentru Nutriție și Alimentație (DVA), controlat de SS, între 1941 și 1945.

În schimb, SS-ul, prin medicul Sigmund Rascher, a folosit crema anti-frostbite dezvoltată de Weleda pe prizonieri supuși unor teste extreme de rezistență la frig.

Experimentele au constat în scufundarea prizonierilor în bazine cu apă înghețată timp de ore, în condiții de hipotermie severă.

Raportul susține că între 80 și 90 de prizonieri din aproximativ 280–300 testați au murit din cauza acestei proceduri.

Astfel, un produs conceput inițial pentru protecția soldaților germani a fost transformat într-un instrument de tortură mortal.

Descoperirile lui Anne Sudrow au provocat o dezbatere amplă despre responsabilitatea etică a companiilor cu trecut complex.

În perioada nazistă, Weleda nu a fost singura companie implicată în relații comerciale cu structurile SS, însă cazul său este remarcabil datorită renumelui internațional și a imaginii publice pozitive a brandului.

În declarațiile sale, Weleda a condamnat ferm atrocitățile regimului nazist și a promis clarificarea completă a trecutului său.

Compania a subliniat că nu există dovezi certe că medicul Rascher ar fi folosit intenționat crema pentru experimente umane și că activitatea lui Frank Lippert la Dachau nu a fost direct legată de munca sa anterioară la Weleda.

Cu toate acestea, conexiunile personale și comerciale evidențiate în raport indică o complicitate indirectă, punând în discuție limitele responsabilității corporative în contexte istorice extrem de complexe.

Sigmund Rascher, doctorul SS care a efectuat experimentele de rezistență la frig, a folosit crema Weleda între august 1942 și mai 1943.

Experimentele sale au fost documentate cu minuțiozitate în arhivele campului, descriind metodele brutale prin care prizonierii erau scufundați în bazine cu blocuri de gheață, supraviețuitorii suferind traume fizice și psihologice severe.

Raportul Sudrow subliniază că legăturile dintre Weleda și Rascher erau facilitate de rețele personale și profesionale, inclusiv prin intermediul fostului șef al grădinii medicinale Weleda, Frank Lippert, membru al SS din 1942, care a continuat ulterior cercetările pe baza experiențelor de la Dachau.

Această continuitate a activității ridică întrebări despre moralitatea transferului cunoștințelor și tehnologiilor medicale dezvoltate în condiții de violență extremă.

Descoperirile legate de Weleda au impact major asupra modului în care consumatorii percep brandurile istorice.

Produsele Weleda, inclusiv faimosul Skin Food și alte remedii naturale, au fost până acum asociate cu sănătatea, holismul și sustenabilitatea.

Adevărul despre posibila implicare a companiei în experiențe mortale provoacă o reevaluare a istoricului corporativ și a responsabilității morale a firmelor care au prosperat în perioade dictatoriale.

Anne Sudrow a declarat pentru Der Spiegel: „Cum ar trebui să ne comportăm ca consumatori față de produsele biodinamice, știind ce s-a întâmplat în lagărul Dachau? Este necesar să aducem lumină asupra acestor evenimente.”

Această întrebare subliniază dilema etică contemporană: poate un brand să se reabiliteze complet după ce istoria sa este legată de crime împotriva umanității?

Weleda a emis un comunicat în care condamnă ferm fascismul, antisemitismul și rasismul, reafirmând angajamentul său pentru diversitate și umanitate.

Compania a oferit acces istoricilor la arhivele sale, inclusiv către Society for Corporate History (GUG), care a publicat un raport în 2024 menționând crema livrată SS-ului, dar fără a confirma folosirea acesteia în experimentele umane.

Această reacție reflectă o abordare modernă a responsabilității corporative: recunoașterea trecutului, cooperarea cu cercetarea academică și transparența publică.

Cu toate acestea, lipsa unor dovezi directe privind intenția medicului Rascher nu diminuează gravitatea implicării indirecte a companiei.

Lagărul Dachau a fost inaugurat în martie 1933, inițial pentru prizonieri politici, dar ulterior transformat într-un loc de exterminare unde peste 41.000 de evrei au fost uciși.

Proximitatea geografica a plantației Weleda cu lagărul și legăturile cu DVA și SS arată cum afacerile aparent „nevinovate” pot fi integrate într-un sistem de opresiune sistematică.

Experimentele cu hipotermie nu au fost singurele testări inumane din Dachau. Alte cercetări SS au vizat toxicologia, vaccinurile experimentale și testarea medicamentelor, toate cu impact fatal asupra prizonierilor.

În acest context, crema Weleda devine un simbol al complicității economice și morale.

Descoperirile recente ridică întrebări majore despre consumul responsabil și memoria istorică.

Într-o eră globalizată, unde brandurile se promovează prin valori precum sustenabilitatea și respectul pentru viață, aflarea că un produs ar fi fost implicat în crime împotriva umanității poate afecta credibilitatea și percepția publică.

Aceasta deschide o discuție mai largă despre responsabilitatea corporativă, nu doar a Weleda, ci a tuturor companiilor care au activat în perioade istorice dictatoriale.

Este necesar un echilibru între recunoașterea trecutului și menținerea valorilor etice în prezent.