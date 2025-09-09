International Boris Johnson, acuzat că și-a folosit în interes personal contactele obținute în timpul mandatului







Fostul lider conservator de la Londra, Boris Johnson, este acuzat că ar fi exploatat relațiile și influența acumulate în perioada în care a condus guvernul britanic (2019–2022) pentru a-și promova interesele personale în afaceri după plecarea din funcție, scrie publicația The Guardian.

Scandalul a izbucnit după ce DDoS, o organizație americană ce arhivează documente piratate, a publicat pe serverele sale informații provenite din biroul privat al fostului premier. Printre acestea se regăsesc e-mailuri, scrisori, facturi, discursuri și contracte comerciale, care conturează tabloul unei rețele de influență construită în jurul lui Boris Johnson după septembrie 2022, momentul în care și-a înființat propria companie.

Potrivit relatărilor, aceste documente indică o posibilă utilizare improprie a fondurilor publice destinate acoperirii cheltuielilor de funcționare a biroului său, bani care ar fi trebuit folosiți exclusiv pentru activități cu caracter public. Datele sugerează că Johnson le-ar fi direcționat către activități private și comerciale, încălcând astfel normele stricte de integritate impuse foștilor șefi de guvern din Marea Britanie.

Printre cele mai discutate episoade dezvăluite se numără întâlnirea lui Johnson cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, după care fostul premier ar fi primit peste 200.000 de lire sterline din partea unui fond speculativ.

Documentele arată că, în timpul mandatului său, el a avut o întrevedere secretă cu miliardarul Peter Thiel, fondatorul companiei Palantir, înainte ca firma să fie însărcinată cu gestionarea datelor Serviciului Național de Sănătate (NHS). Johnson ar fi organizat o cină pentru un lord conservator, același care l-a ajutat financiar să renoveze apartamentul de la Downing Street, încălcând regulile stricte din pandemie.

Potrivit legislației britanice, foștii prim-miniștri beneficiază de o indemnizație specială pentru cheltuielile asociate rolului lor public, menită să susțină activitățile de reprezentare și implicarea civică. Totuși, documentele sugerează că Boris Johnson ar fi folosit aceste fonduri pentru a-și consolida afacerile private, ceea ce ar contraveni regulilor.

După demisia sa din iulie 2022, Johnson a construit rapid o carieră profitabilă în sectorul privat, obținând sume impresionante din discursuri și apariții publice. Conform declarațiilor de interese depuse la Parlament, numai în noiembrie 2022 el a câștigat peste 750.000 de lire sterline pentru trei conferințe susținute