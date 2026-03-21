Ce se întâmplă dacă circuli cu ITP-ul expirat chiar și o oră, conform legii

Situația în care un șofer circulă cu ITP-ul expirat, chiar și pentru câteva minute sau o oră, nu este tratată diferit de legislația rutieră din România. Din momentul în care termenul inspecției tehnice a expirat, consecințele sunt automate și severe.

Legea nu oferă nicio perioadă de grație. Practic, în secunda următoare expirării ITP-ului, mașina devine neconformă pentru circulația pe drumurile publice, iar sancțiunile pot apărea imediat.

Una dintre cele mai importante prevederi legale este că suspendarea înmatriculării se produce automat, fără vreo intervenție din partea poliției sau fără ca șoferul să fie notificat în prealabil.

Conform legislației rutiere și informațiilor comunicate de instituții precum Registrul Auto Român, în momentul în care ITP-ul expiră, „se suspendă de drept înmatricularea vehiculului” .

Această suspendare are efect imediat. Practic, mașina este considerată, din punct de vedere legal, ca fiind neînmatriculată pentru circulația pe drumurile publice.

Mai mult, această măsură nu depinde de momentul în care ești oprit în trafic. Suspendarea există deja în sistem, chiar dacă nu ai fost încă verificat de poliție.

Legea nu face diferență între o oră și o lună. Din momentul expirării, vehiculul nu mai are drept de circulație.

„Odată ce ITP-ul a expirat, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept, ceea ce înseamnă că acesta nu mai poate fi folosit în mod legal” .

Prin urmare, dacă ești oprit în trafic chiar și la scurt timp după expirarea ITP-ului, ești considerat în aceeași situație juridică precum un șofer care circulă de luni de zile fără inspecție.

Un aspect esențial, confirmat de mai multe surse oficiale și juridice, este că șoferul comite două abateri simultan.

Prima abatere este conducerea unui vehicul fără ITP valabil. A doua abatere este conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată.

Potrivit datelor prezentate în presa națională și bazate pe Codul Rutier, amenzile pot ajunge la sume foarte mari.

„Șoferii pot primi între 9 și 20 de puncte de amendă pentru lipsa ITP-ului și încă 20 de puncte pentru conducerea unei mașini cu înmatricularea suspendată” .

În total, sancțiunea poate ajunge până la aproximativ 8.100 de lei, în funcție de gravitatea situației și de interpretarea polițistului rutier .

În momentul în care ești oprit în trafic, consecințele nu se opresc la amendă.

Polițistul rutier are dreptul să rețină certificatul de înmatriculare (talonul), iar vehiculul nu mai poate circula.

„În cazul depistării în trafic a unui vehicul cu ITP expirat, vor fi reținute certificatul de înmatriculare și plăcuțele, eliberându-se dovadă fără drept de circulație” .

Această măsură blochează practic utilizarea mașinii până la remedierea situației.

Un detaliu important, ignorat de mulți șoferi, este că nu ai dreptul să circuli nici măcar pentru a merge la stația ITP, dacă documentul este deja expirat.

Dovada eliberată de poliție este fără drept de circulație, ceea ce înseamnă că mașina trebuie transportată sau reparată legal înainte de a fi repusă pe drum.

Singura soluție pentru a reveni în legalitate este efectuarea unei noi inspecții tehnice periodice.

După efectuarea ITP-ului, suspendarea încetează automat.

„Suspendarea înmatriculării încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecție tehnică periodică” .

Ulterior, șoferul trebuie să se prezinte la Poliția Rutieră pentru recuperarea certificatului de înmatriculare.

Situația devine și mai gravă dacă șoferul continuă să circule după ce înmatricularea a fost suspendată și după ce a fost informat oficial.

În anumite cazuri, această faptă poate intra în sfera penală, deoarece circulația cu un vehicul neînmatriculat sau cu înmatriculare suspendată poate fi tratată ca infracțiune.

De asemenea, în cazul unui accident, consecințele pot fi mult mai grave, inclusiv probleme cu asiguratorii și refuzul despăgubirilor.

Legea este extrem de clară și nu lasă loc de interpretări. Nu există „doar o oră”, „doar până la service” sau „doar până acasă”.

În momentul în care ITP-ul a expirat, mașina nu mai are drept legal de circulație, înmatricularea este suspendată automat, iar riscurile sunt imediate: amendă mare, reținerea talonului și imposibilitatea de a mai folosi vehiculul.