Judecătorii din Alba amână un verdict în dosarul crimei de la Sibiu. Daune morale de 13 milioane de euro, cerute de fiica și partenera lui Adrian Kreiner

Judecătorii din Alba amână un verdict în dosarul crimei de la Sibiu. Daune morale de 13 milioane de euro, cerute de fiica și partenera lui Adrian Kreiner Adrian Kreiner/ Sursa foto Arhiva EVZ
Pe 6 octombrie 2023, o țară întreagă era șocată de moartea în chinuri a omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner, peste care au intrat trei indivizi în casă.Bărbatul  a fost legat de mâini și de picioare de cei trei criminali. Aceștia l-au chinuit și l-au bătut. L-au acoperit cu un covor și i-au furat ceasuri în valoare de 200.000 de euro.

Au cerut schimbarea încadrării juridice pentru pedepse mai ușoare

Tribunalul Alba trebuia să se pronunțe azi în procesul în care cei trei tâlhari sunt judecați în procesul de omor calificat al omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner.

Dosarul se judecă la Alba, după ce toți judecătorii secției penale de la Tribunalul Sibiu s-au declarat incompatibili. Fiindcă au judecat acțiuni ce au avut legătură cu dosarul în faza de urmărire penală.Primul termen în dosar a fost pe 28 octombrie 2024.

Sursa foto: Poliția Română

Pe 26 iunie 2025, Tribunalul Alba a respins solicitările celor trei inculpați Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae, de schimbare a încadrării juridice. Cu scopul de a primi pedepse mai blânde.  Au cerut schimbarea încadrării din tâlhărie calificată, în complicitate. Sau din tâlhărie în furt calificat. Din omor calificat, în complicitate la omor calificat. Procurorul a cerut condamnarea la închisoare în regim de detenție. Nu a cerut închisoare pe viață, deoarece  fapta de omor a fost o „intenție indirectă” .

Crima de la Sibiu. Unul dintre ucigași, șocat de moartea lui Adrian Kreiner

Crima de la Sibiu.Sursa foto: Facebook

Fiica și fosta parteneră de viață cer daune de peste 13 milioane de euro

Cei trei indivizi nu ar fi  intrat în casa omului de afaceri cu scopul de a-l ucide. Fiica omului de afaceri, Vanessa cere daune morale de trei milioane de euro. Fosta parteneră de viață a lui Adrian Kreiner, Emilia Viliginschi, vrea daune morale de 10 milioane de euro. Ambele cer restituirea celor 16 ceasuri fuate din casă.

Laurențiu Ghiță, unul dintre cei trei criminalu ai lui Adrian Kreiner

Azi, intanța din Alba a dat al treilea termen de amânare a pronunțării, consecutiv . Termene pentru pronunțare au fost în 27 iunie, 18 august, iar azi magistrații au decis că au nevoie de încă trei săptă,âni să dea verdictul.Adică pe 11 septembrie 2025.

 

 

 

