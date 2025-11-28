Justitie

Cât cîștigă fiul lui Tudorel Toader, profesorul acuzat că-și hărțuiește studentele

Comentează știrea
Cât cîștigă fiul lui Tudorel Toader, profesorul acuzat că-și hărțuiește studenteleTudorel Toader. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, câștigă lunar peste 100.000 de lei din activitatea sa profesională, apropiindu-se rapid de veniturile tatălui său. În același timp, fiul fostului ministru este vizat de acuzații de hărțuire sexuală formulate de două studente de la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde activează ca lector universitar.

Alexandru Toader, venituri egale cu tatăl său

În urma acuzațiilor, conducerea facultății a decis suspendarea sa din activitatea didactică până la clarificarea situației. „În ședința Consiliului Facultății din 24 noiembrie 2025, s-a recomandat ca dl. lector univ. dr. Alexandru Ionuț Toader să se abțină de la efectuarea oricăror activități didactice și de evaluare a studenților până la clarificarea situației”, se arată în comunicatul instituției.

UAIC

UAIC. Sursa foto Facebook

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a deschis, la rândul său, o anchetă oficială pentru a stabili faptele și pentru a lua măsurile legale necesare.

Este acuzat de hărțuire

Conform declarațiilor studenților, Alexandru Toader ar fi întreținut relații sexuale cu una dintre tinere, atât la biroul de la facultate, cât și la notariatul pe care îl deține în centrul Iașiului. Victimele susțin că nu ar fi singurele persoane vizate și că ar exista și alte cazuri similare în cadrul facultății.

Guvernul începe angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale ale magistraților
Guvernul începe angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale ale magistraților
Afaceristul Ioan Neculaie, condamnat la zece ani de închisoare pentru evaziune fiscală
Afaceristul Ioan Neculaie, condamnat la zece ani de închisoare pentru evaziune fiscală

Tudorel Toader a spus că scandalul reprezintă o „campanie” împotriva sa și a fiului său. Fostul ministru susține că Alexandru Toader își desfășoară activitatea cu onestitate și că va lăsa justiția să clarifice situația.

Bani

Bani. Sursa foto: Pixabay

În plan profesional, Alexandru Toader a beneficiat de sprijinul tatălui său, inclusiv prin modificări legislative și ajustări de regulamente universitare care i-au permis să ocupe poziții importante în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”. În 2019, fostul ministru l-a implicat ca asociat în cabinetul său de notar din Iași, după ce acesta pierduse un concurs de mutare a sediului notarului în municipiu.

Câți bani câștigă Alexandru Toader

Potrivit declarațiilor de avere, fiul fostului ministru a obținut în 2023 venituri de peste 1,1 milioane lei din activitatea de notar, la care se adaugă aproximativ 5.000 lei lunar din activitatea didactică. În paralel, Tudorel Toader a înregistrat venituri totale de 1,23 milioane lei, din activități didactice, avocatură și pensie.

Astfel, fiul său se apropie la nivel de venituri de tatăl său, consolidându-și poziția profesională, în ciuda acuzațiilor în desfășurare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:55 - Gina Pistol și lupta cu depresia: O simțeam în fiecare celulă a corpului meu
16:45 - Guvernul începe angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale ale magistraților
16:33 - Afaceristul Ioan Neculaie, condamnat la zece ani de închisoare pentru evaziune fiscală
16:21 - Pelerinaj impresionant la Prislop. Mii de credincioși, prezenți la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios ...
16:17 - Probleme la Cupa Mondială 2026. Iranul refuză tragerea la sorți din cauza Statelor Unite
16:14 - Teren viran din Sectorul 4, transformat într-un parc modern. Primăria face lucrări de dublare a suprafeței acestuia

HAI România!

TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar

Proiecte speciale