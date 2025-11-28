Cât cîștigă fiul lui Tudorel Toader, profesorul acuzat că-și hărțuiește studentele

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, câștigă lunar peste 100.000 de lei din activitatea sa profesională, apropiindu-se rapid de veniturile tatălui său. În același timp, fiul fostului ministru este vizat de acuzații de hărțuire sexuală formulate de două studente de la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde activează ca lector universitar.

În urma acuzațiilor, conducerea facultății a decis suspendarea sa din activitatea didactică până la clarificarea situației. „În ședința Consiliului Facultății din 24 noiembrie 2025, s-a recomandat ca dl. lector univ. dr. Alexandru Ionuț Toader să se abțină de la efectuarea oricăror activități didactice și de evaluare a studenților până la clarificarea situației”, se arată în comunicatul instituției.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a deschis, la rândul său, o anchetă oficială pentru a stabili faptele și pentru a lua măsurile legale necesare.

Conform declarațiilor studenților, Alexandru Toader ar fi întreținut relații sexuale cu una dintre tinere, atât la biroul de la facultate, cât și la notariatul pe care îl deține în centrul Iașiului. Victimele susțin că nu ar fi singurele persoane vizate și că ar exista și alte cazuri similare în cadrul facultății.

Tudorel Toader a spus că scandalul reprezintă o „campanie” împotriva sa și a fiului său. Fostul ministru susține că Alexandru Toader își desfășoară activitatea cu onestitate și că va lăsa justiția să clarifice situația.

În plan profesional, Alexandru Toader a beneficiat de sprijinul tatălui său, inclusiv prin modificări legislative și ajustări de regulamente universitare care i-au permis să ocupe poziții importante în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”. În 2019, fostul ministru l-a implicat ca asociat în cabinetul său de notar din Iași, după ce acesta pierduse un concurs de mutare a sediului notarului în municipiu.

Potrivit declarațiilor de avere, fiul fostului ministru a obținut în 2023 venituri de peste 1,1 milioane lei din activitatea de notar, la care se adaugă aproximativ 5.000 lei lunar din activitatea didactică. În paralel, Tudorel Toader a înregistrat venituri totale de 1,23 milioane lei, din activități didactice, avocatură și pensie.

Astfel, fiul său se apropie la nivel de venituri de tatăl său, consolidându-și poziția profesională, în ciuda acuzațiilor în desfășurare.