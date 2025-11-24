Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de hărțuirea a două studente, exclus de la cursuri

Polițiștii din Iași au demarat verificări în cazul lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași și fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader. Acesta este acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente pentru a le determina să promoveze examenele.

Confruntat cu acuzațiile, Alexandru Toader a refuzat să comenteze: „Momentan, eu vă zic că nu comentez. Da? Nu v-am zis nici «Da», nu v-am zis nici «Nu».”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” s-a autosesizat și a anunțat că va ancheta cazul. Președintele Comisiei de Etică, Daniel Atasiei, a precizat că decizia de a analiza situația a fost luată în unanimitate și că procedura va fi bazată pe probe.

Atasiei a adăugat că toate părțile implicate vor putea să-și prezinte declarațiile în fața comisiei.

Consiliul Facultăţii de Drept s-a întrunit luni după-amiază şi a decis, în unanimitate, ca lectorul universitar Alexandru Toader să nu mai desfăşoare activităţi didactice şi de evaluare până la clarificarea situaţiei.

„În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 24.11.2025, ora 14.30, în unanimitate de voturi a fost adoptată recomandarea ca dl. lector univ. dr. Alexandru lonuţ Toader să se abţină, în condiţiile prevăzute de lege, de la efectuarea oricăror activităţi didactice şi de evaluare a studenţilor până la clarificarea situaţiei semnalată în mass-media”, arată conducerea Facultăţii de Drept din Iaşi.

Verificările au fost declanșate după ce un articol publicat de Reporter de Iași relata că două studente ar fi fost abordate de Alexandru Toader după ce nu trecuseră examenul din prima sesiune.

Una dintre tinere a declarat că a cedat avansurilor și a întreținut relații sexuale cu lectorul, prima dată în biroul universitar, iar a doua oară la notariatul deținut de acesta în centrul Iașiului. Conform relatării, există și alte posibile victime în cadrul facultății.

„Dacă tu vrei să continui în cariera asta, sunt nişte sacrificii de urmat. Și-așa nu poți să înveți nimic, ai emoții, ești prea emotivă, mai faci și terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluția este să faci sex cu mine”, a spus o victimă.

Tânăra a renunțat ulterior la Facultatea de Drept, continuându-și studiile în altă specializare universitară.

Tudorel Toader a spus că articolul reprezintă un șantaj și că este folosit indirect pentru a-l viza pe el. Fostul ministru precizat că fiul său își desfășoară activitatea cu onestitate și că este vizat nejustificat.

„Un articol de șantaj! «Sunteți dispus, dacă aceste dovezi vor apărea, să renunțați la calitatea de cadru didactic?» – acesta este mobilul respectivului articol! Indirect, este o campanie la adresa mea. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menține amfiteatrele pline iar la notariat își desfășoară activitatea cu onestitate și corectitudine.”

Tudorel Toader a mai precizat că justiția va clarifica situația și că toate demersurile legale vor fi urmate pentru a demonstra nevinovăția fiului său.

Investigația Comisiei de Etică și ancheta poliției continuă. Autoritățile vor analiza probele și vor decide dacă vor fi aplicate sancțiuni, iar studenții au fost încurajați să raporteze orice abateri de la normele universitare și etice.