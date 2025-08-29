Social Gabriel Zbârcea, apărat de Uniunea Națională a Barourilor din România







În urma comentariilor negative apărute la adresa avocatului Gabriel Zbârcea, posibila alegere a președintelui Nicușor Dan la conducerea SRI, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a transmis că stigmatizarea apărării subminează echilibrul democratic. „Avocatul nu este autorul faptelor cercetate și nu poate fi identificat cu poziția procesuală pe care o susține”, a anunțat Uniunea Barourilor, într-un comunicat.

UNBR a avertizat că, în prezent, se repetă o practică periculoasă pentru societate: asocierea avocatului cu clienții pe care i-a reprezentat. Potrivit instituției, această abordare politică ar reveni de fiecare dată când un avocat este nominalizat sau ales într-o funcție publică.

„Așa cum au subliniat și instituțiile europene în rapoarte recente privind justiția, asocierea avocatului cu faptele clientului este o tendință periculoasă, care riscă să submineze garanțiile fundamentale ale procesului echitabil și să afecteze funcționarea întregului sistem de justiție”, au mai afirmat reprezentanții.

UNBR a transmis că avocatul nu este autorul faptelor investigate și nu poate fi identificat cu poziția procesuală pe care o susține. Instituția a subliniat, de asemenea, că rolul acestuia este de a asigura fiecărei persoane dreptul la apărare în condiții legale și echitabile.

Reprezentanții au avertizat că menținerea acestei confuzii poate aduce riscuri grave. Aceștia au explicat că dreptul la apărare riscă să fie „transformat într-un stigmat pentru avocat și într-un motiv de delegitimare publică”, iar independența profesiei este pusă în pericol prin presiuni politice, campanii de discreditare și atacuri mediatice.

În același timp, încrederea în justiție este slăbită „prin transmiterea către societate a mesajului fals că apărarea este un act culpabil”.

Gabriel Zbârcea, în vârstă de 52 de ani, este managing partner la casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații, potrivit G4Media. El are experiență în fuziuni și achiziții, dreptul energiei și al gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova, conform prezentării de pe site-ul firmei.

Firma de avocatură a lui Gabriel Zbârcea a pledat împotriva statului român în procesul legat de Roșia Montană, când a reprezentat compania canadiană care cerea României despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.