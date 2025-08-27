Politica Bătălia pentru șefia SRI și SIE. Lista lui Nicușor Dan. De ce au dispărut Dacian Cioloș și Alina Mungiu Pippidi







Bătălia pentru SRI și SIE a început oficial. Presa s-a salvat din penuria de subiecte politice.

Ieri, Președintele Nicușor Dan a venit de la mare ca să anunțe nominalizările pentru conducerea SRI și SIE. Presa s-a umplut de relatări potrivit cărora la consultările neoficiale cu liderii Coaliției a pus pe masă două nume cu profil interesant.

Pentru SRI, Gabriel Zbârcea și Marius-Gabriel Lazurca la SIE. Propuneri care au stârnit instant fricțiuni între Palatul Cotroceni și partidele de guvernare.

Gabriel Zbârcea este avocat cunoscut pe zona de M&A, energie și privatizări, managing partner la Țuca Zbârcea & Asociații. A trecut și prin sectorul public (AVAS, comisia de privatizare BCR). Un profil managerial, care bifează cerința declarată de președinte pentru un director civil. L-am cunoscut încă din studenție, când activam în Liga Studenților de la Istorie, el era în cea de la Drept. Ne-am intersectat și ulterior, am văzut tot timpul în el un om normal, cu suflet și Credință. Nu vreau să povestesc mai mult, ca să nu se interpreteze 🙂

Marius-Gabriel Lazurca este un diplomat de carieră; fost ambasador la Sfântul Scaun, în Republica Moldova, Ungaria și, în prezent, ambasador în Mexic. Experiența lui pe dosare regionale sensibile (Chișinău–Budapesta) îl face o opțiune credibilă pentru SIE. Mai ales că Nicușor Dan vede în relația cu Republica Moldova una din cheile de politică externă. Iar acolo urmează alegeri sub presiunea rușilor, cu rezultat încă incert. Indiferent de rezultat, Rep. Moldova va rămâne o preocupare pentru noi.

Pe 30 iulie, Nicușor Dan anunța public că are „trei-patru” nume și că va decide după o discuție cu partidele, dar nominalizarea îi aparține constituțional. Calendarul indicat atunci: „în următoarele săptămâni”. Pe de altă parte, fără acordul lui Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu propunerea nu trece de Parlament.

În iulie, mai multe redacții au notat că Dacian Cioloș este „în cărți” pentru una dintre cele două funcții. Semn că Palatul Cotroceni testa opțiuni cu profil tehnocrat și anvergură europeană. Deși pe final de august au apărut alte două nume ca favorite, pista Cioloș rămâne relevantă pentru înțelegerea mizei reale.

Numai că Dacian Cioloș, eternul candidat susținut de Franța are o singură problemă: dubla cetățenie. Și cum nu poți pune în fruntea unui serviciu de informații românesc un cetățean francez, propunerea a picat.

Nicușor Dan a spus explicit că vede un director SRI „din zona civică”, cu experiență de lucru cu oamenii, nu din aparatul serviciilor. Ideea părea pentru unii că rezonează cu linia promovată de ani buni de Alina Mungiu-Pippidi. Așa că s-a început o campanie de PR intensă pentru promovarea președintei SAR. Am văzut o mulțime de articole și interviuri, numai bune de pus în ramă.

Numai că și această ipoteză, venită din “afară”, nu dinspre Cotroceni a picat. De ce? Din motive de apartenență la valorile culturii germane 🙂

În afara favoriților Gabriel Zbârcea (SRI) și Marius-Gabriel Lazurca (SIE), presa a mai vehiculat pentru SRI numele lui Florin-Lazăr Vlădică (șeful Oficiului Informații Integrate de la Cotroceni) și Mircea Abrudean (președintele Senatului), iar în rundele anterioare au circulat și opțiuni precum Cătălin Predoiu sau chiar Dacian Cioloș.

Cum se desfășoară. Președintele României nominalizează cele două persoane. Nominalizările merg la comisiile parlamentare pentru aviz și apoi la votul plenului reunit.

Președintele a lăsat să se înțeleagă că vizează un pachet SRI+SIE, pentru a limita tranzacționarea politică. Un asemenea „pachet civil” ar marca o schimbare față de formula clasică a împărțirii pe filiere partinice. Sincer, mă îndoiesc.