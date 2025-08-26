Justitie Avocatul lui Plahotniuc, prins cu avere nejustificată de jumătate de milion de lei







Republica Moldova. Avocatul oligarhului Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, se află în centrul unui scandal de proporții. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) susține că acesta ar deține jumătate de milion de lei pe care nu le poate justifica.

ANI arată că Rogac și-a cumpărat un BMW X5 fabricat în 2020, evaluat la 77.000 de euro, pentru care a plătit un avans de 45.000 de euro ce nu figura în declarațiile sale de avere. Câteva luni mai târziu, avocatul a declarat că deține în numerar aproximativ 693.000 de lei. Doar că inspectorii au constatat că după plata avansului mai putea dispune de doar 152.980 de lei. Diferența, considerată avere nejustificată, ridică suspiciuni grave.

În urma verificărilor, ANI a transmis cazul în instanță, cerând confiscarea averii nejustificate și interzicerea lui Rogac de a ocupa funcții publice timp de trei ani.

„S-a constatat diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 539.824 lei. Cauza va fi transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare. Și anume în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate”, se arată în documentul ANI.

Potrivit actului de constatare emis de ANI, în perioada 19 martie – 13 mai 2021, familia Rogac a înregistrat venituri în valoare de 108.913 lei, în timp ce cheltuielile au depășit 223.925 de lei.

Investigația a scos la iveală faptul că, la momentul completării declarației de avere din martie 2021, Rogac a indicat că deține numerar în valoare de 32.751 de euro (aproximativ 692.804 lei), sumă care nu se pupă cu veniturile și cheltuielile reale ale perioadei.

Ulterior, s-a constatat că acești bani ar fi fost de fapt deținuți la sfârșitul anului 2020. Aceștia au fost introduși în mod eronat în declarația aferentă anului următor.

Lucian Rogac respinge acuzațiile și precizează că a fost verificat de două ori de ANI, fără nereguli.

„Prima procedură de control s-a încheiat prin emiterea unui Act de Constatare irevocabil, care a dispus încetarea procedurii fără abateri. Un act administrativ irevocabil are puterea lucrului judecat. Acest lucru exclude posibilitatea modificării sale arbitrare sau redeschiderii acelorași constatări”, a declarat Rogac.

El subliniază că în cea de-a doua verificare ANI a emis două acte contradictorii. Unul privind încetarea procedurii și altul, emis recent, prin care ar fi constatat diferențe între venituri și cheltuieli.

Avocatul sugerează că noul act ANI a apărut după ce a criticat public anumite instituții ale statului.

„Coincidență sau nu, apariția acestui act vine la scurt timp după ce am devenit vocal în spațiul public și am exprimat poziții critice față de anumite instituții ale statului, în exercitarea mandatului meu de avocat și în apărarea intereselor clienților mei. Voi utiliza toate mijloacele legale pentru a demonstra caracterul neîntemeiat al constatărilor recente și pentru a asigura respectarea principiului securității raporturilor juridice”, a conchis Lucian Rogac.