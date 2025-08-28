EVZ Special „Cine numește șefii SRI și SIE?” Dan Andronic, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră dau răspunsul







Jurnalistul Dan Andronic îi are invitați pe colegii de breaslă Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră, într-o discuție ce își propune să despartă retorica de regulile jocului.

Ce spune, de fapt, legea despre raportul dintre Cotroceni și Legislativ? Cât spațiu real de manevră are președintele în absența unui acord politic, atunci când directorii serviciilor sunt validați în plen? Care sunt criteriile minimale pentru ca o nominalizare să inspire încredere partenerilor euro-atlantici: expertiză instituțională, compatibilitate cu alianțele, reputație internă, predictibilitate? Și cât din actuala dezbatere este „politică pe surse”, alimentată de liste cu nume vehiculate, și cât este procedură constituțională care trebuie urmată pas cu pas?

Episodul promite o analiză lucidă a ecuației de putere din coaliție: un premier care cere stabilitate și o majoritate clară în Parlament, un lider PSD care trasează linii roșii față de discursurile anti-UE, un președinte de la care se așteaptă propuneri ce să treacă dubla probă a interesului național și a cooperării cu serviciile partenere. Dincolo de nume, miza este credibilitatea instituțională a României într-un moment în care arhitectura de securitate cere profesionalism și continuitate.

Podcastul poate fi urmărit în direct pe Hai România, de la ora 12:00. Conectați-vă la timp: tema merită privită dincolo de slogan și dincoace de speculație.