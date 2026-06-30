Procurorii DIICOT au descins marți în județul Bihor într-un dosar care vizează o grupare suspectată că a exploatat sute de persoane vulnerabile sub acoperirea unei asociații umanitare.

Anchetatorii susțin că rețeaua ar fi obținut ilegal peste 13 milioane de lei din donații și beneficii sociale destinate victimelor. Acțiunea a inclus 27 de percheziții la locuințe, sedii de firme și o instituție publică.

Dosarul este instrumentat de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale, iar ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la aceste fapte.

Potrivit DIICOT, investigația a fost începută din oficiu și indică existența unei grupări constituite în jurul unui lider în vârstă de 55 de ani, sprijinit de membri ai familiei și alte persoane apropiate.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2020 – iunie 2026, gruparea ar fi recrutat, primit și adăpostit sute de persoane aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate, în special persoane cu dizabilități psihice, care nu își puteau exprima voința și nu se puteau apăra.

Victimele ar fi fost aduse din spitale și din direcții de asistență socială din mai multe județe și cazate în imobile din localitățile Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, sub pretextul că vor beneficia de servicii sociale și medicale.

Conform procurorilor, gruparea s-ar fi prezentat drept o asociație umanitară care oferă servicii de îngrijire, însă în realitate ar fi indus în eroare donatori, sponsori și familiile beneficiarilor.

Anchetatorii susțin că membrii rețelei ar fi încasat donații, sponsorizări, pensii, indemnizații de handicap și alte ajutoare sociale destinate persoanelor vulnerabile, folosind aceste fonduri în interes propriu.

DIICOT precizează că liderul grupării nu deținea autorizațiile necesare pentru furnizarea unor astfel de servicii, conform prevederilor Legii nr. 292/2011 privind asistența socială.

Pe parcursul anchetei, procurorii au stabilit că persoanele aflate în grija grupării nu ar fi beneficiat de îngrijire adecvată și nici de supravegherea necesară.

Potrivit DIICOT, tratamentele medicale ar fi fost administrate incorect sau chiar omise, iar în unele cazuri acestea ar fi fost efectuate de persoane fără pregătire medicală.

Anchetatorii susțin că victimele au fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără condițiile minime necesare pentru protejarea sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice.

DIICOT mai arată că unele dintre persoanele exploatate ar fi decedat în imobilele utilizate de grupare. Potrivit procurorilor, acestea ar fi fost înhumate ulterior pe un teren aflat în apropierea unui cimitir greco-catolic, iar membrii rețelei ar fi încasat inclusiv ajutoarele acordate pentru înmormântare.

Prejudiciul estimat în dosar se ridică la 13.048.821 de lei, reprezentând sume provenite din donații, sponsorizări și beneficii sociale care, potrivit anchetatorilor, au fost deturnate de la destinația lor legală.

Operațiunea a fost sprijinită de structuri ale Poliției Române, Jandarmeriei Române, specialiști criminaliști și reprezentanți ai mai multor instituții din țară.

La intervenție au participat și echipe medicale, psihologi, specialiști ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și experți ai Institutului Național de Medicină Legală.

Potrivit DIICOT, prioritatea autorităților este salvarea și protejarea victimelor prin evaluare medicală, acordarea asistenței de urgență și relocarea acestora în centre specializate. Pentru gestionarea intervenției a fost mobilizat și un spital mobil.