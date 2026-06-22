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Accident groaznic în Bihor: Doi morți și un copil în stare gravă pe DN 19, în localitatea Adoni

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Accident groaznic în Bihor: Doi morți și un copil în stare gravă pe DN 19, în localitatea AdoniSursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Două persoane au decedat, iar un copil a fost rănit grav în urma unui accident rutier deosebit de grav produs duminică noaptea pe DN 19, în localitatea Adoni din județul Bihor. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau, în total, cinci persoane. Alte două victime au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate de urgență la spital.

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Tragedia s-a petrecut în jurul orei 23:30, moment în care martorii au alertat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. La fața locului au fost mobilizate imediat șase echipaje de pompieri militari din cadrul Stației Valea lui Mihai, Stației Săcueni și Detașamentului Marghita, dotate cu o autospecială de descarcerare grea și două autospeciale de intervenție cu modul de descarcerare.

De asemenea, la locul accidentului au intervenit trei ambulanțe SMURD de tip B2, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

„În noaptea de duminică spre luni, 22 iunie a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit pentru salvarea victimelor unui grav accident rutier produs pe DN 19, pe raza localităţii Adoni, comuna Tarcea, în care au fost implicate cinci persoane aflate în două autoturisme”, a anunţat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor.

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Sursa foto: captură video

Manevrele de resuscitare au fost zadarnice pentru doi adulți

Echipajele de salvare au acționat în regim de urgență pentru extragerea a trei persoane care rămăseseră prinse între fiarele contorsionate ale mașinilor. Din nefericire, două dintre victime , un bărbat și o femeie,  se aflau deja în stop cardio-respirator în momentul evacuării.

Medicii și paramedicii au aplicat imediat protocolul de resuscitare și au efectuat manevre salvatoare zeci de minute în șir. În ciuda tuturor eforturilor depuse de echipele medicale, corpul celor doi adulți nu a răspuns la stimuli, fiind declarat decesul la fața locului.

În paralel, salvatorii au acordat primul ajutor celorlalte trei persoane rănite. Toate au fost transportate ulterior la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Printre răniți se află și un minor, care a fost preluat de medici în stare foarte gravă.

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