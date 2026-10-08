Meghan Markle și Prințul Harry nu pregătesc scuze pentru Prințul William și Catherine, Prințesa de Wales, în legătură cu interviul acordat lui Oprah Winfrey în 2021, potrivit unor comentatori regali citați de Page Six. Informația contrazice un articol publicat anterior de Daily Express, potrivit căruia ducii de Sussex ar intenționa să își exprime regretul pentru declarațiile făcute în controversatul interviu.

Jurnalistul regal Tom Sykes a respins categoric informația, afirmând pentru Page Six că zvonurile sunt „total absurde”. El a susținut că Prințul Harry nu ar avea intenția de a-și cere scuze pentru interviul care a amplificat ruptura dintre Sussex și familia regală britanică. Declarații similare a făcut și comentatoarea regală Kinsey Schofield, care a spus că propriile sale surse consideră informația neadevărată.

Tom Sykes, autorul volumului „The Dukes”, a declarat pentru Page Six că nu există indicii credibile potrivit cărora Harry și Meghan ar pregăti o reconciliere cu William și Kate prin intermediul unor scuze publice.

„Este total absurd”, a spus Sykes, referindu-se la informațiile apărute în presa britanică. Jurnalistul a adăugat că Harry „a spus întotdeauna că nu își va cere scuze pentru nimic”.

Kinsey Schofield a avut o poziție similară. „Prințul Harry și Meghan rămân sfidători”, a declarat ea pentru Page Six, precizând că sursele sale au respins informația privind presupusele regrete ale cuplului.

Potrivit acesteia, afirmațiile conform cărora cei doi ar regreta acum interviul acordat lui Oprah ar trebui privite cu „serioasă scepticism”.

Zvonurile au apărut după ce Daily Express a relatat că Harry și Meghan ar fi pregătiți să își exprime regretul față de membri ai familiei regale pentru afirmațiile făcute în interviul din 2021.

O sursă citată de publicație susținea că cei doi ar fi ajuns la concluzia că au mers prea departe și că intenționează să se concentreze asupra viitorului. Aceeași sursă afirma că Meghan ar fi dispusă să își ceară scuze și că cei doi și-ar dori o întâlnire cu William și Kate pentru a discuta despre declarațiile făcute în timpul interviului.

Aceste afirmații nu au fost însă confirmate de surse independente. Dimpotrivă, comentatorii citați ulterior de Page Six le-au contestat direct.

Interviul acordat de Harry și Meghan lui Oprah Winfrey, difuzat de CBS în martie 2021, a provocat una dintre cele mai importante controverse din ultimii ani în interiorul familiei regale britanice.

Meghan a afirmat atunci că un membru al familiei regale purtase discuții despre culoarea pielii pe care ar putea să o aibă fiul ei, Archie, înainte de nașterea acestuia. Ea nu a dezvăluit identitatea persoanei respective.

Harry a spus că nu va dezvălui public cine a participat la acea conversație, descriind momentul drept unul „incomod” și afirmând că fusese „puțin șocat”.

În cadrul aceluiași interviu, Meghan a vorbit despre problemele sale de sănătate mintală și despre faptul că ajunsese să aibă gânduri suicidare. Ea a susținut, de asemenea, că în timpul pregătirilor pentru nunta sa cu Harry, Kate Middleton a făcut-o să plângă, contrazicând astfel relatările anterioare potrivit cărora Meghan ar fi fost cea care o făcuse pe prințesa de Wales să plângă.

Harry și Meghan au renunțat la statutul de membri activi ai familiei regale în 2020 și s-au mutat în California. Ulterior, interviul cu Oprah și alte declarații publice au contribuit la deteriorarea relațiilor cu Prințul William și Kate.

Potrivit informațiilor prezentate de Page Six, relația dintre cele două cupluri rămâne dificilă, chiar dacă există semnale că Regele Charles al III-lea ar fi reluat contactul cu fiul său și nora sa.

În august 2026, Harry și Meghan au anunțat revenirea în Marea Britanie după aproximativ șase ani petrecuți în California. La întoarcerea lor, Palatul a clarificat că cei doi rămân persoane private și că nu vor reveni la îndatoriri oficiale în numele Coroanei.

De atunci, Harry și Meghan au avut apariții publice limitate și au fost văzuți în zona Cotswolds, despre care presa britanică relatează că ar fi devenit noua lor bază în Marea Britanie.

În prezent, nu există o confirmare oficială că Meghan Markle și Prințul Harry intenționează să își ceară scuze lui William și Kate pentru interviul din 2021. Informația privind o posibilă împăcare și o retragere a declarațiilor făcute atunci provine dintr-o sursă citată de Daily Express și este contestată de comentatori regali citați de Page Six.

Prin urmare, scenariul unei scuze oficiale sau al unei reconcilieri între cele două cupluri nu este confirmat. Relația dintre Sussex și Prințul și Prințesa de Wales rămâne una tensionată, iar eventualele schimbări depind de evoluțiile viitoare și de declarațiile directe ale celor implicați.