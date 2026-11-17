Prințul Harry și Meghan Markle ar putea petrece Crăciunul în Marea Britanie pentru prima dată din 2018, însă o eventuală întâlnire cu familia regală la Sandringham ar putea complica și mai mult relația dintre cele două ramuri ale familiei, potrivit Daily Express.

Un fost majordom regal avertizează că prințul William și Catherine ar putea avea parte de o sărbătoare neplăcută dacă regele Charles decide să-i invite pe ducele și ducesa de Sussex.

Potrivit publicației britanice, Grant Harrold, fost majordom al familiei regale, a vorbit despre posibilitatea unei reuniuni în cadrul emisiunii video „Royal Conversations”.

Discuția a pornit de la informațiile potrivit cărora Harry și Meghan ar intenționa să rămână în Regatul Unit în perioada sărbătorilor, după ce au revenit în țară în cursul acestui an.

Ultima dată când ducele și ducesa de Sussex au participat la Crăciunul organizat de familia regală la Sandringham a fost în 2018. În anii următori, cei doi au petrecut sărbătorile în afara Marii Britanii, după ce s-au retras din rolurile de membri activi ai familiei regale în 2020.

Potrivit publicației HELLO!, Harry și Meghan analizează posibilitatea de a petrece Crăciunul în Marea Britanie alături de mama ducesei, Doria Ragland. Planurile nu sunt însă confirmate, iar decizia ar depinde și de disponibilitatea acesteia.

O eventuală revenire în țară nu înseamnă automat și participarea la tradiționala reuniune regală de la Sandringham, în comitatul Norfolk. Aceasta este organizată în fiecare an de familia regală, iar invitațiile pentru evenimentele private sunt stabilite de monarh.

În cadrul discuției „Royal Conversations”, Grant Harrold și Jack Stooks, fost grădinar regal, au analizat posibilitatea ca regele Charles să-i invite pe Harry și Meghan la Sandringham.

Jack Stooks consideră că monarhul ar trebui să facă primul pas și să le ofere ducilor de Sussex o invitație. În opinia sa, un asemenea gest ar demonstra disponibilitatea familiei regale de a depăși neînțelegerile.

Grant Harrold a atras însă atenția asupra efectelor pe care o asemenea decizie le-ar putea avea asupra prințului William și a prințesei Catherine.

„Ce se întâmplă dacă asta înseamnă că William și Catherine spun: «Nu vrem să fim acolo»?”, a întrebat fostul majordom.

Harrold a continuat, sugerând că simpla prezență a celor două cupluri la aceeași reuniune ar putea crea o atmosferă dificilă, chiar dacă William și Harry nu ar fi obligați să interacționeze.

„Ei nu trebuie să vorbească cu ei, dar asta nu le-ar face Crăciunul cu adevărat nefericit și foarte neplăcut?”, a adăugat acesta.

Declarațiile reprezintă opinia fostului angajat regal și nu confirmă existența unei discuții oficiale între membrii familiei Windsor privind organizarea Crăciunului.

O informație publicată anterior de The Telegraph arată că Harry și Meghan nu beneficiază automat de invitații la evenimentele private ale familiei regale, chiar dacă sunt membri ai acesteia.

Potrivit publicației, fiecare reuniune, inclusiv Crăciunul de la Sandringham, presupune o invitație personală din partea regelui Charles. Statutul de membri ai familiei regale nu le oferă automat dreptul de a participa la toate întâlnirile private.

Regele a transmis anterior că Harry, Meghan și copiii lor rămân membri ai familiei. Totuși, retragerea celor doi din îndatoririle oficiale ale monarhiei înseamnă că nu mai participă la activitățile instituționale în aceeași calitate ca membrii activi ai Casei Regale.

Posibila reuniune de Crăciun readuce în atenție relația dificilă dintre cei doi frați. Tensiunile au devenit publice în ultimii ani, inclusiv după interviurile acordate de Harry și Meghan și după apariția volumului autobiografic „Spare”.

În timp ce regele Charles și-a exprimat dorința de a păstra legătura cu fiul său și cu nepoții săi, relația dintre Harry și William nu a revenit la normal.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială că ducii de Sussex au primit o invitație pentru Sandringham sau că vor participa la reuniunea organizată de rege.

Crăciunul din 2026 ar putea marca prima revenire a lui Harry și Meghan în Marea Britanie în perioada sărbătorilor după opt ani.

Rămâne însă de văzut dacă această revenire va include și o apropiere de familia regală sau dacă cei doi vor prefera o celebrare privată, departe de Sandringham.