Thomas Markle, tatăl lui Meghan, se află din nou în arest federal în Florida, după ce și-a scos brățara de monitorizare de la gleznă, conform documentelor instanței americane, citate de BBC.

Thomas Markle a apărut marți în fața unui judecător federal din orașul Tampa, din Florida, și i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune. Procurorii spun că și-a scos dispozitivul de monitorizare în aceeași dimineață.

Judecătoarea americană Lindsay S Griffin a constatat marți că tatăl lui Meghan Markle a încălcat condițiile eliberării sale preventive, arată documentele instanței.

Markle, care a negat că deținea imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, a fost arestat în Florida săptămâna trecută și plasat în arest la domiciliu. De asemenea, i s-a ordonat să poarte un dispozitiv de monitorizare.

Griffin a descris situația locuinței lui Markle ca fiind „inacceptabilă”, scriind în ordinul de revocare a eliberării sale preventive că „pe baza lipsei unei locuințe adecvate, nicio condiție sau combinație de condiții nu ar asigura în mod rezonabil siguranța oricărei alte persoane sau a comunității și apariția inculpatului în instanță”.

De asemenea, ea a dispus o evaluare medicală pentru Markle și a spus că „trebuie să primească toate medicamentele necesare și prescrise, cu excepția cazului în care administrarea este întreruptă de un medic”.

„Condițiile de eliberare sunt ordine judecătorești, nu sugestii”, a scris marți pe X Bill Essayli, procurorul american pentru California Centrală.

„Vom continua să urmărim penal acest caz în măsura maximă permisă de lege”, a adăugat el.

Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, a fost arestat pentru prima dată săptămâna trecută, după ce FBI, acționând în baza mandatelor, a percheziționat unități de depozitare din Los Angeles înregistrate pe numele său, pe care le închiria din 2008, ultima plată fiind efectuată în octombrie anul acesta, a declarat Departamentul de Justiție.

În interiorul unităților, FBI spune că agenții au confiscat aproximativ 78 de articole, inclusiv negative de film, diapozitive și cărți despre care susțin că conțineau materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Martorii „l-au identificat cu siguranță” pe Markle în două dintre imaginile despre care se crede că prezintă materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

În aceste imagini, bărbatul din imagine „pare să aibă vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani”, ceea ce sugerează că presupusul abuz datează de zeci de ani, deoarece Markle are în prezent 82 de ani.

Markle a apărut în instanță săptămâna trecută, după arestarea sa. Nu s-a pledat în timpul apariției, care a stabilit mai multe condiții pentru eliberarea sa preventivă, inclusiv menținerea sa în arest la domiciliu.

El este acuzat de posesie de imagini indecente cu copii, potrivit Departamentului de Justiție.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat săptămâna trecută că Markle „ar fi vizat copii nevinovați și a căutat să le fure inocența prin acțiunile sale criminale”. Markle a numit acuzațiile „minciuni bolnave”.

El s-a mutat în Filipine anul trecut, după ce a suferit o serie de accidente vasculare cerebrale, și a locuit în Cebu până în mai. Se pare că învăța din nou să meargă în Florida, după ce i-a fost amputat piciorul.

Se pare că fiica sa, Meghan Markle, știa că a abuzat fete tinere. Într-o declarație distribuită anterior, Meghan a confirmat existența scrisorii și a scris: „Sunt profund afectată... gândurile mele sunt alături de orice copil care ar fi putut fi rănit.” Ea a spus că speră că se poate înțelege de ce a întrerupt în mare măsură contactul cu tatăl ei și „nu i-a permis să aibă contact cu copiii”.