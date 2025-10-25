Posibile noi zăcăminte de gaze în Marea Neagră. Explorarea Neptun Deep se prelungește

Posibile noi gaze în Marea Neagră. Guvernul României a aprobat prelungirea cu doi ani a perioadei de explorare în perimetrul offshore Neptun Deep, gestionat de OMV Petrom și Romgaz, pentru a permite continuarea lucrărilor și evaluarea unor posibile noi resurse de gaze naturale.

Decizia vine în contextul pregătirii exploatării comerciale, programată să înceapă în 2027. Potrivit documentelor oficiale, reluarea explorării nu va afecta planurile de producție deja stabilite, iar prima gaz livrată va ajunge pe piață în 2027.

„Se impune extinderea fazei curente a perioadei de explorare pentru considerente care țin de siguranță și eficiență, inclusiv optimizarea resurselor tehnice și umane și menținerea continuității activităților de foraj”, se arată în nota de fundamentare emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

OMV Petrom și Romgaz au solicitat oficial extinderea perioadei de explorare cu doi ani pentru a putea finaliza în condiții de siguranță și eficiență operațiunile de explorare. În prezent, în cadrul perimetrului Neptun Deep, lucrările de explorare au presupus investiții semnificative, depășind programul inițial.

Faza de dezvoltare a zăcămintelor Domino și Pelican Sud necesită investiții complexe, inclusiv infrastructură subacvatică, foraje și echiparea sondelor.

„Faza curentă a perioadei de exploatare se va încheia în noiembrie 2025, iar extinderea solicitărilor operatorilor asigură desfășurarea în siguranță a lucrărilor de explorare”, se mai arată în document.

Autoritatea subliniază că decizia de prelungire urmărește și reducerea riscurilor operaționale și protecția mediului, sănătății și securității angajaților. Forajul celor zece sonde planificate pentru Domino și Pelican Sud este prevăzut să se finalizeze la sfârșitul anului 2026.

Pe termen lung, extinderea perioadei de explorare va permite analizarea mai detaliată a potențialelor zăcăminte suplimentare și evaluarea comercialității acestora. „O prelungire cu doi ani a fazei de explorare ar asigura timp suficient pentru a finaliza studiile aprofundate post-foraj și pentru a maturiza perspectivele de viitoare exploatări”, se arată în document.

Conform estimărilor oficiale, România ar putea deveni din 2027 cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Perimetrul Neptun Deep conține aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze, iar exploatarea comercială a acestora ar putea aduce venituri totale de circa 20 de miliarde de euro.

Impactul financiar va include contribuții semnificative la bugetul de stat prin impozit pe profit, redevențe petroliere și taxe pe producția internă de gaze naturale. Oficialii autorității menționează însă că „este prea devreme pentru a estima cu exactitate câștigurile financiare”, întrucât depinde de eventualele noi descoperiri și de eficiența operațiunilor.