Ce înseamnă o revizie tehnică într-o rafinărie și de ce e necesară

Creșterea prețurilor la carburanți, pe fondul tensiunilor și conflictelor din Orientul Mijlociu, a readus în atenția publică funcționarea rafinăriilor și rolul lor în economie. În acest context, anunțul că unele dintre cele mai mari rafinării din România, Petrobrazi și Petromidia, au intrat în revizie tehnică a stârnit îngrijorări în rândul consumatorilor. Mulți se întreabă dacă aceste opriri ar putea duce la noi scumpiri sau la probleme în aprovizionarea cu combustibil.

În realitate, reviziile tehnice sunt procese planificate și esențiale, care nu influențează direct prețul carburantului și nici nu generează lipsuri pe piață. Ele reprezintă, mai degrabă, o măsură de siguranță și întreținere, fără de care funcționarea rafinăriilor ar deveni riscantă și ineficientă. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă o astfel de revizie și de ce este necesară, este important să privim dincolo de aparențe și să analizăm modul în care funcționează aceste instalații complexe.

O rafinărie este un sistem industrial extrem de complex, unde procesele tehnologice se desfășoară continuu, în condiții de temperaturi și presiuni ridicate. Din acest motiv, echipamentele sunt supuse uzurii, iar verificările periodice sunt esențiale pentru a preveni incidentele.

„În cazul unei revizii generale, întreaga activitate este oprită, deoarece procesul implică golirea tuturor vaselor tehnologice. Tot în cadrul reviziei are loc și verificarea anumitor coloane de distilare, prin măsurarea grosimii pereților vaselor sau rezervoarelor. Aceste verificări se efectuează la intervale de doi sau patru ani, în funcție de gradul de coroziune.

După golirea vaselor, acestea sunt spălate, iar ulterior se intervine pentru remedierea problemelor identificate. De exemplu, se execută lucrări de sudură, iar schimbătoarele de căldură sunt curățate și decolmatate pentru a-și recăpăta eficiența.

În timpul unei revizii tehnice, personalul este trecut la program de zi, iar lucrările nu sunt realizate de operatorii chimiști, ci de personal autorizat, precum mecanicii din cadrul combinatului. Operatorii care deservesc în mod obișnuit instalațiile au rolul de a supraveghea și de a asigura condițiile optime și de siguranță pentru intervențiile efectuate asupra utilajelor”, a mai spusIon Elena, operator chimist.

Pe scurt, revizia tehnică poate fi înțeleasă ca o „pauză controlată” a activității, în care instalațiile sunt oprite intenționat pentru a fi verificate, curățate și reparate. Această oprire nu este un semn de problemă, ci dimpotrivă, o dovadă de responsabilitate și prevenție.

Unul dintre aspectele care ridică cele mai multe semne de întrebare este oprirea totală a activității în timpul unei revizii generale. Pentru cei din afara domeniului, poate părea o măsură drastică, însă este absolut necesară.

Procesele dintr-o rafinărie sunt interconectate, iar multe instalații funcționează în lanț. Pentru a putea interveni în siguranță asupra echipamentelor, este nevoie ca acestea să fie complet golite și curățate. Orice intervenție realizată în timp ce instalațiile sunt încărcate cu substanțe inflamabile sau sub presiune ar reprezenta un risc major.

Golirea vaselor tehnologice, spălarea lor și verificările structurale sunt etape obligatorii pentru a preveni deteriorarea echipamentelor. De asemenea, aceste operațiuni permit identificarea unor probleme invizibile în timpul funcționării normale, cum ar fi coroziunea sau fisurile.

Importanța reviziilor tehnice devine cu adevărat evidentă atunci când ne uităm la riscurile majore pe care le implică funcționarea unei rafinării fără astfel de intervenții periodice. În absența lor, pot apărea defecțiuni grave ale echipamentelor – de la conducte fisurate și instalații uzate, până la acumulări periculoase de presiune sau substanțe inflamabile. Aceste probleme pot degenera rapid în incidente precum incendii, explozii sau avarii majore, care nu doar că opresc activitatea, dar pun în pericol viețile oamenilor și integritatea întregii platforme industriale.

Tocmai de aceea, reviziile tehnice nu sunt o opțiune, ci o obligație strict reglementată prin lege. Ele sunt planificate și realizate chiar și atunci când nu există semne vizibile de defect, tocmai pentru a preveni situațiile critice înainte ca acestea să apară. Prin aceste intervenții, se asigură funcționarea în siguranță a rafinăriei, protejarea angajaților, dar și reducerea impactului asupra mediului și comunităților din apropiere. În esență, reviziile sunt o măsură de prevenție esențială într-un domeniu unde orice neglijență poate avea consecințe majore.

Un incident major într-o rafinărie ar putea duce la poluare masivă, distrugeri materiale și chiar pierderi de vieți omenești. În plus, opririle neplanificate cauzate de avarii ar genera pierderi economice mult mai mari decât o revizie programată.

Deși la prima vedere oprirea unei rafinării poate părea un motiv de îngrijorare pentru consumatori, impactul asupra populației este, în realitate, inexistent.

Cu nimic! Pentru ca inainte de orice orpire combinatul isi face stoc si isi onoreaza contractele incheiate in prealabil opririi. Populatia nu este afectata.

Rafinăriile își planifică reviziile din timp și își creează stocuri suficiente de produse petroliere pentru a acoperi perioada de oprire. În plus, piața carburantului este una interconectată, iar aprovizionarea poate fi suplinită și din alte surse, dacă este necesar.

Prin urmare, reviziile nu duc la creșteri bruște de prețuri și nici la lipsa combustibilului din benzinării. Factorii care influențează prețurile sunt, în principal, cei externi, precum evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului sau contextul geopolitic.

Dincolo de aspectele tehnice, revizia unei rafinării trebuie privită ca o investiție pe termen lung. Prin aceste lucrări, instalațiile sunt menținute în stare optimă de funcționare, iar eficiența proceselor este îmbunătățită.

Curățarea schimbătoarelor de căldură, de exemplu, contribuie la reducerea consumului de energie, iar repararea conductelor previne pierderile de materie primă. În același timp, verificările periodice ajută la prelungirea duratei de viață a echipamentelor. Pentru angajați, revizia este și un moment în care se schimbă ritmul de lucru, accentul fiind pus pe siguranță și supraveghere. Este o perioadă în care fiecare operațiune este atent planificată și executată, pentru a evita orice risc.

Revizia tehnică a unei rafinării nu este un semn de criză, ci o etapă normală și necesară în funcționarea acestor instalații complexe. Chiar dacă are loc într-un context tensionat la nivel internațional, ea nu afectează direct prețurile carburanților și nici aprovizionarea populației.

Dimpotrivă, aceste opriri controlate sunt dovada că rafinăriile respectă standardele de siguranță și își asumă responsabilitatea de a preveni incidentele. Fără ele, riscurile ar fi incomparabil mai mari, atât pentru industrie, cât și pentru societate.