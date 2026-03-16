Producția de carburanți la Petrobrazi, redusă temporar în plină criză. Rafinăria intră în revizie

Producția de carburanți la rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom, va fi redusă temporar, în urma unor lucrări de mentenanță programate la una dintre instalațiile principale. Situația apare într-un moment în care sectorul rafinăriilor din România se confruntă cu dificultăți, după oprirea altor unități importante, potrivit Observatorul Prahovean.

Rafinăria Petrobrazi își va diminua producția de carburanți pentru o perioadă de aproximativ două săptămâni. Intervenția are loc în cadrul unor lucrări planificate de mentenanță la o instalație majoră, necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță.

Reprezentanții companiei au transmis că activitatea rafinăriei va continua la un nivel ridicat de utilizare.

Compania nu a precizat exact în ce măsură lucrările vor influența producția de carburanți, însă a transmis că livrările către clienți vor continua fără întreruperi.

Dificultățile din sectorul rafinăriilor sunt accentuate de faptul că rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești nu mai funcționează din octombrie 2025. Inițial, instalația a fost oprită pentru lucrări de revizie tehnică, însă ulterior activitatea nu a fost reluată din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite.

Ministerul Energiei a transmis că această situație a redus capacitatea de producție a pieței interne cu aproximativ 21%. Diferența a fost acoperită prin importuri realizate de ceilalți operatori de pe piață.

Deși ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a menționat posibilitatea redeschiderii rafinăriei, unitatea nu și-a reluat activitatea până în prezent.

În același timp, rafinăria Petromidia a intrat recent într-un proces de revizie tehnică, conform calendarului stabilit de companie. Rompetrol a confirmat oprirea temporară a producției pentru efectuarea lucrărilor planificate.

„Vă reamintim că, în prezent, activitățile de producție din rafinăria Petromidia sunt sistate pentru desfășurarea lucrărilor de revizie programată, acestea fiind în curs, conform graficului agreat. Lucrările sunt absolut necesare pentru funcționarea optimă și în deplină siguranță a celei mai mari rafinării din țară. Oprirea este realizată în baza unui calendar clar, cu revizii generale programate la un interval de 4 ani și opriri tehnologice efectuate la un interval de 2 ani, pentru lucrări intermediare”.