România, printre statele cu cele mai mari scumpiri la carburanți din UE. Prețurile carburanților utilizați pentru transportul personal au continuat să crească în luna mai în toate statele membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate luni de Eurostat. România se află printre țările cu cele mai mari majorări anuale, iar la nivelul UE a fost singurul stat în care prețul motorinei a crescut de la o lună la alta.

Eurostat a anunțat că, în mai 2026, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au fost cu 20,7% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut. Datele arată că ritmul de creștere a continuat după scumpirile de 12,9% consemnate în martie și de 20,8% în aprilie, raportate la perioadele similare din 2025. Potrivit statisticienilor europeni, toate statele membre au înregistrat scumpiri în luna mai comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai mari creșteri au fost raportate în Bulgaria (+33,9%), Luxemburg (+32,2%), Lituania (+30,8%) și România (+30,4%).

La polul opus s-a aflat Ungaria, unde prețurile au crescut cu 3,5%. În celelalte state membre, majorările au fost cuprinse între 12,7% în Polonia și 29,2% în Franța.

Analiza Eurostat privind principalele tipuri de carburanți arată că, în luna mai 2026, prețurile motorinei erau cu 29% mai mari decât în mai 2025, în timp ce benzina înregistra o creștere anuală de 16,2%.

În aprilie, majorările anuale erau de 33,7% pentru motorină și 13,6% pentru benzină. Pe termen scurt însă, tendința a fost diferită. La nivelul Uniunii Europene, consumatorii au beneficiat de o reducere medie de 5,8% a prețului motorinei față de luna aprilie.

„Cu toate acestea, pe o bază lunară, consumatorii din UE au înregistrat o scădere a preţurilor motorinei cu 5,8 %, în timp ce preţurile benzinei au crescut din nou, chiar dacă doar cu 0,8 % faţă de aprilie 2026. În aprilie 2026, preţul motorinei a crescut cu 7,9 %, iar cel al benzinei cu 2,4 % faţă de martie 2026”, a transmis Eurostat.

Conform datelor publicate, România a fost singura țară din Uniunea Europeană în care prețul motorinei a crescut între aprilie și mai 2026, majorarea fiind de 1,6%. În toate celelalte state membre au fost consemnate scăderi.

Cele mai importante reduceri lunare ale prețului motorinei au fost înregistrate în Germania (-11,9%), Grecia (-8,5%), Estonia (-8,4%) și Irlanda (-8,1%). Scăderi mai reduse au fost raportate în Bulgaria (-0,7%), Ungaria (-0,9%) și Cipru (-1,5%).

În ceea ce privește benzina, 23 de state membre au consemnat creșteri de preț între aprilie și mai 2026. Cele mai mari majorări au fost raportate în Italia (+6,9%), în timp ce cele mai mici au fost înregistrate în Croația și Ungaria, ambele cu câte +0,1%. Pe de altă parte, Germania (-5,6%), Irlanda (-2,0%) și Suedia (-0,7%) au fost singurele state în care benzina s-a ieftinit în luna mai comparativ cu luna precedentă.