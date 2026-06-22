Românii ar putea beneficia în continuare de un tarif mai scăzut la pompe. Măsura privind reducerea temporară a nivelului accizei la motorină se impune a fi continuată pentru o perioadă de cel puţin încă trei luni, a declarat ministrul propus al Energiei, Bogdan Gruia Ivan, la finalul audierilor din comisiile de specialitate reunite.

Această inițiativă legislativă vine în sprijinul consumatorilor, într-un moment în care piețele energetice internaționale rămân extrem de volatile din cauza tensiunilor geopolitice.

Ministrul propus al Energiei a explicat că decizia de a solicita extinderea acestei facilități fiscale este direct legată de contextul internațional nefavorabil și de riscurile care planează asupra rutelor globale de aprovizionare cu petrol.

„Acel act normativ l-am iniţiat ca ministru al Energiei şi îl cunosc foarte bine. Din punctul meu de vedere, dată fiind situaţia din Orientul Mijlociu şi faptul că acel conflict militar din strâmtoarea Ormuz nu a fost finalizat aşa cum am sperat cu toţii, cred că se impune ca această măsură să fie continuată pentru o perioadă de cel puţin încă trei luni”, a spus Ivan.

Executivul a adoptat la începutul lunii aprilie actul normativ privind reducerea temporară a nivelului accizei pentru motorină şi instituirea contribuţiei de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea ţiţeiului şi a produselor energetice obţinute din prelucrarea ţiţeiului extras de pe teritoriul României.

Această schemă de sprijin a fost gândită ca un mecanism de protecție pentru economie și pentru bugetul cetățenilor în momente de maximă instabilitate a pieței de profil.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, declara la acel moment că acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă va fi redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piaţa petrolului şi a carburanţilor, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA.

Mecanismul de calcul aplicat în ultimele luni a oferit o gură de oxigen transportatorilor și șoferilor din România, reducând direct taxele colectate de stat pentru fiecare mie de litri de combustibil comercializată.

Conform OUG, începând cu data de 7 aprilie 2026, pe durata situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, pentru motorina standard comercializată pe piaţa internă, nivelul accizei a fost redus temporar de la 2.804,29 lei/1.000 litri la 2.504,29 lei/1.000 litri, respectiv de la 3.318,74 lei/tonă la 2.963,70 lei/tonă.