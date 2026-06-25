Negocierile politice de la București pentru formarea unui Guvern stabil au intrat într-un blocaj major, generând replici extrem de dure între liderii partidelor parlamentare.

Într-o declarație tranșantă, președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, acuză Uniunea Salvați România (USR) de „sabotaj politic” și „subminare cu bună știință” a acordului premergător desemnării noului prim-ministru.

Conform liderului social-democrat, cererile avansate de USR blochează ieșirea țării din criză, într-un moment în care economia națională are nevoie urgentă de predictibilitate pentru menținerea ratingului de țară.

Miza disputei o reprezintă Acordul Politic solicitat de președintele României și agreat inițial de toate forțele politice parlamentare cu orientare pro-occidentală. Acest document strategic ar fi trebuit să netezească calea către instalarea rapidă a unui guvern funcțional cu puteri depline.

Mihai Fifor susține însă că USR a schimbat regulile în timpul jocului, inventând pretexte pentru a prelungi criza: „Când România are nevoie de stabilitate, voi produceți haos. Când România are nevoie de soluții, voi creați probleme. Vă somăm să încetați sabotarea formării rapide a unui guvern funcțional! Ajunge!”, a transmis deputatul PSD într-un mesaj public.

Social-democrații resping categoric formulele de compromis propuse la masa tratativelor, în special ideea unei „rotative” guvernamentale solicitate de USR, catalogată de PSD drept un „tertip meschin” menit să ascundă o luptă strânsă pentru funcții și sinecuri.

De asemenea, conducerea PSD respinge varianta unui guvern fragil în următoarea jumătate de an.

România nu își poate permite un guvern minoritar (PNL-USR-UDMR) condus de un premier de dreapta timp de 6 luni, urmat ulterior de un guvern monocolor PSD. O astfel de instabilitate ar genera o creștere alarmantă a costurilor de finanțare ale statului pe piețele internaționale, cred social-democrații.

În contrast cu atitudinea partenerilor de dialog, Mihai Fifor subliniază că PSD acționează cu totală bună-credință și este pregătit să își asume responsabilitatea directă a actului de guvernare. În acest sens, partidul i-a acordat deja un mandat deplin președintelui PSD pentru a forma noul cabinet, imediat ce va veni nominalizarea oficială de la Palatul Cotroceni.

„Eschivele USR nu au nicio legătură cu realitatea economică și socială a României [...] Lăsați România să aibă un guvern. Lăsați România să meargă înainte”, a încheiat președintele PSD Arad, făcând un apel public și către ceilalți parlamentari responsabili pentru a susține o majoritate stabilă.

Declarațiile lui Mihai Fifor vin într-un moment de maximă intensitate politică pe scena de la București, după eșecurile succesive de coagulare a unei majorități.

Potrivit agențiilor de presă și analiștilor politici, blocajul din jurul algoritmului de guvernare riscă să întârzie rectificările bugetare și implementarea reformelor urgente din jaloanele europene, aspect semnalat direct de liderii social-democrați.