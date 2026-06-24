Moscova solicită clarificări oficiale din partea Washingtonului cu privire la o eventuală schimbare a strategiei Statelor Unite în ceea ce privește conflictul din Ucraina.

Reacția vine în urma afirmațiilor făcute de liderul francez Emmanuel Macron în cadrul reuniunii G7. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a subliniat că Federația Rusă își menține atașamentul față de acordurile stabilite în cursul anului trecut în Alaska, în cadrul întrevederii dintre Vladimir Putin și Donald Trump, conform Reuters.

Emmanuel Macron, în calitate de gazdă a reuniunii la nivel înalt desfășurate în stațiunea Evian, a sugerat că Donald Trump ar fi agreat ideea conform căreia Moscova nu dorește încheierea ostilităților. Potrivit liderului de la Paris, această poziție reprezintă o modificare substanțială a opticii americane. Schimbarea de ritm a fost alimentată și de îndemnurile publice lansate de Donald Trump către Federația Rusă pentru încetarea războiului, mesaje venite după o întrevedere catalogată ca fiind excelentă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În replică, șeful diplomației de la Moscova a transmis că Rusia dorește o imagine de ansamblu asupra evenimentelor din Franța. „În ceea ce priveşte Ucraina, vrem să înţelegem ce s-a întâmplat la Evian. Americanii încă nu ne-au spus care sunt concluziile lor după summitul de la Evian sau care va fi direcţia acţiunii lor viitoare", a menţionat şeful diplomaţiei ruse.

De asemenea, Serghei Lavrov a adus în discuție o altă declarație a omologului său francez, potrivit căreia înțelegerile parafate în august anul trecut în Anchorage ar fi fost abandonate în totalitate în timpul discuțiilor recente de la Evian.

Deși reprezentanții Kremlinului invocă frecvent termenii agreați în Alaska, detaliile exacte ale înțelegerii dintre Putin și Trump rămân confidențiale. În mediul analitic se vehiculează scenariul conform căruia planul inițial presupunea retragerea trupelor ucrainene din zonele controlate încă în regiunea Donbas, oferind în schimb înghețarea ostilităților pe restul liniei frontului. Conform precizărilor făcute de ministrul rus, la acel moment s-au stabilit mai multe puncte de convergență pentru rezolvarea pe cale politică a crizei.

Pe fondul tensiunilor acumulate, Lavrov a sugerat că discuțiile din Alaska ar fi putut reprezenta doar o tactică de temporizare aplicată de Washington pentru a permite consolidarea militară a armatei ucrainene. Această teorie este susținută și de alte voci din conducerea de la Moscova, care acuză direct nerespectarea obligațiilor asumate în Alaska.

Ministrul de Externe a reamintit disponibilitatea arătată de liderul de la Kremlin în timpul rundelor anterioare de negocieri. „La Anchorage, el (Putin) i-a spus preşedintelui Trump: „există some nuanţe aici, dar îmi voi asuma responsabilitatea pentru ele. Accept propunerile dumneavoastră”. Acesta a fost deja un compromis. Iar acum ei (SUA) ne spun: încă nu se poate, trebuie să mai faceţi o concesie.

În ciuda acestui blocaj, Federația Rusă își manifestă în continuare deschiderea pentru dialogul cu partenerii americani și confirmă că se află în așteptarea unei vizite oficiale la Moscova din partea emisarilor trimiși de Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că oficialii americani sunt concentrați în prezent pe dosarul legat de Iran, dar a asigurat că discuțiile bilaterale vor fi reluate imediat ce agenda acestora o va permite. Totodată, Peskov s-a arătat sceptic cu privire la dorința reală a statelor europene de a contribui la restabilirea canalelor de comunicare.

„În primul rând, trebuie să fim siguri că există o dorinţă din partea Europei de a purta un dialog”, a răspuns Peskov, după ce a fost întrebat despre perspectivele unor negocieri cu europenii.

El a caracterizat semnalele venite dinspre Bruxelles ca fiind contradictorii, amintind de disputele interne provocate de contactele diplomatice stabilite de președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu autoritățile de la Moscova.

Poziția oficială a Rusiei exclude orice formă de negociere cu structurile europene dacă acestea încearcă să impună condiții bazate pe o presupusă vulnerabilitate militară a forțelor ruse pe frontul din Ucraina.

„Europenii au o concepţie foarte greşită că pot negocia cu Rusia de pe o poziţie de forţă, plecând de la presupunerea unei slăbiri a Rusiei”, a semnalat Dmitri Peskov.

Reprezentantul Kremlinului a încheiat prin a taxa dur optica liderilor europeni, considerând-o o eroare strategică majoră.

„Nu ştim sigur dacă aceasta provine din incompetenţa europenilor, din dezinformarea lor sau din prostie, dar este un fapt”, a continuat el.