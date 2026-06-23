Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat marți că atacurile lansate de Ucraina asupra unor obiective de infrastructură din Rusia urmăresc să creeze tensiuni și nesiguranță în societate. Declarațiile au fost făcute la o întâlnire cu absolvenți ai instituțiilor militare și de securitate, după seria de atacuri cu drone care au vizat inclusiv o rafinărie din apropierea Moscovei.

Vladimir Putin a comentat pentru prima dată în mod public atacurile recente asupra infrastructurii ruse, după ce săptămâna trecută drone ucrainene au lovit o rafinărie din regiunea Moscovei.

„Atacurile împotriva infrastructurii civile - ce urmăresc acestea? Să destabilizeze societatea, în contextul unui asalt atât de masiv, când întregul Occident lucrează pentru ei şi aceste drone sosesc în număr uriaş, pentru a crea un sentiment de incertitudine cu privire la acţiunile forţelor armate ruse”, a declarat el la întâlnirea care a fost televizată.

Potrivit liderului rus, atacurile au ca scop influențarea percepției publice asupra situației de securitate și a activității armatei ruse.

Conform informațiilor prezentate de Reuters, numărul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia s-a dublat de la începutul anului 2026.

Aceste acțiuni au avut efecte asupra aprovizionării în unele regiuni, unde au fost raportate cozi la benzinării și creșteri ale prețurilor la carburanți.

La rândul său, Kievul a transmis că obiectivul acestor operațiuni este reducerea unei surse importante de finanțare pentru efortul de război al Rusiei și apropierea efectelor conflictului de populația rusă.

În cadrul aceleiași intervenții, Vladimir Putin a abordat și evoluțiile militare din estul Ucrainei.

Președintele rus a afirmat că forțele ruse sunt aproape de preluarea controlului asupra localității Kostiantînivka, descrisă drept punctul sudic al așa-numitei „centuri de fortărețe” din regiunea Donețk.

Moscova a solicitat anterior Ucrainei să cedeze această regiune, alături de alte teritorii revendicate de Federația Rusă.