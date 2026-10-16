Teroriștii Houthi din Yemen au lansat joi, 15 octombrie 2026, rachete și drone asupra complexului palatului prezidențial Al-Maashiq din Aden, provocând moartea a cinci persoane și rănirea altor 16, potrivit autorităților yemenite, potrivit Reuters.

În paralel, coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat că gruparea a încercat să lovească zeci de obiective de infrastructură saudită în ultimele săptămâni, inclusiv aeroporturi și instalații strategice.

Atacul asupra palatului din sudul Yemenului reprezintă o nouă escaladare a conflictului dintre teroriștii susținuți de Iran și forțele guvernamentale sprijinite de Riad. Evenimentele se desfășoară în contextul extinderii confruntărilor regionale, după loviturile americane și israeliene asupra Iranului începute în februarie 2026.

Complexul Al-Maashiq din Aden găzduiește sediul guvernului yemenit recunoscut internațional și susținut de Arabia Saudită. Potrivit ministrului yemenit al Sănătății, Qasim Buhaibeh, atacul s-a soldat cu cinci morți și 16 răniți, printre victime numărându-se membri ai gărzii și angajați civili.

Ministrul Informațiilor, Moammar al-Eryani, a declarat că premierul Yemenului și membrii cabinetului erau în siguranță după atac. Martorii citați de Reuters au relatat că au auzit explozii puternice în apropierea palatului.

Cabinetul yemenit a precizat că atacul a implicat rachete și drone. La rândul său, purtătorul de cuvânt militar al teroriștilor Houthi, Yahya Saree, a afirmat că gruparea a lovit ceea ce a descris drept cartierul general al operațiunilor militare saudite din Aden.

Agenția de presă SABA, controlată de Houthi, a susținut că în complex se aflau depozite de armament și că sediul era administrat de ofițeri saudiți. Reuters a precizat că nu a putut verifica independent aceste afirmații.

În aceeași zi, coaliția militară condusă de Arabia Saudită a prezentat informații despre atacurile teroriștilor Houthi asupra unor obiective de pe teritoriul saudit.

Purtătorul de cuvânt al coaliției, Turki al-Maliki, a declarat că aeroportul internațional King Khalid din Riad a fost vizat de 20 de atacuri în luna octombrie. Potrivit bilanțului prezentat de acesta, incidentele au provocat 17 morți și 333 de răniți.

Coaliția a mai raportat că atacurile asupra aeroportului Abha, situat în sud-vestul Arabiei Saudite, în apropierea graniței cu Yemenul, s-au soldat cu trei morți și 28 de răniți.

Consiliul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), instituție specializată a Organizației Națiunilor Unite, a condamnat atacurile recente asupra aeroporturilor civile, aeronavelor și infrastructurii aviatice din Arabia Saudită.

The Houthis have reportedly launched multiple waves of ballistic missiles and drones targeting the Al-Maashiq Presidential Palace compound in Aden. The Prime Minister @Shaya_Zindani is safe and unharmed, but casualties have been reported. A second wave of attacks targeted the Al-Bureiqa district of Aden. These attacks appear to signal the beginning of a broader Houthi military campaign against Aden. For months, Houthi leaders have repeatedly assured southern Yemenis that they have no intention of advancing into southern Yemen. Yet their ongoing military operations in Lahj, followed by today’s strikes on Aden and the seat of Yemen’s internationally recognized government, suggest otherwise. The attacks provide the clearest public indication yet that Aden itself is now a Houthi military objective. — Basha باشا (@BashaReport) October 15, 2026

Autoritățile saudite au emis, de asemenea, alerte preventive în regiunile Najran și Jazan, din sudul țării, cu privire la posibile amenințări. Ulterior, apărarea civilă a anunțat că pericolul trecuse.

Coaliția a mai declarat că a interceptat și distrus drone în apropierea orașului Khamis Mushait și în sudul Arabiei Saudite.

Potrivit lui Turki al-Maliki, teroriștii Houthi au obținut tehnologii militare avansate cu ajutorul unor actori regionali. Acestea ar include rachete balistice, drone și ambarcațiuni rapide încărcate cu explozibili.

Reprezentantul coaliției a afirmat că forțele acesteia au distrus 127 de depozite de armament și platforme de lansare în zonele muntoase din Yemen. El a cerut grupării să oprească imediat operațiunile care vizează civilii și infrastructura civilă.

Iranul a furnizat teroriștilor Houthi arme, fonduri și instruire, potrivit informațiilor citate de Reuters. Teheranul a negat oficial că ar înarma gruparea cu încălcarea embargoului ONU asupra armelor.

După declarațiile coaliției, purtătorul de cuvânt militar al teroriștilor a avertizat că spațiul aerian și aeroporturile saudite nu sunt sigure, reluând apelurile adresate companiilor aeriene. Mesajul a exclus spațiul aerian de deasupra orașelor sfinte Mecca și Medina.

Luptele dintre teroriștii Houthi și forțele susținute de Arabia Saudită au reizbucnit luna trecută. Săptămâna trecută, trupele guvernamentale yemenite au lansat o ofensivă pentru recuperarea teritoriilor controlate de teroriști și au recâștigat poziții în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb.

Această strâmtoare reprezintă un punct strategic pentru transportul maritim internațional, fiind una dintre principalele căi de acces către Marea Roșie dinspre Golful Aden.

Tragic last footage of Sheikh Nasrallah Al-Badr and other scholars before the fatal Houthi attack on Riyadh airport May Allah have mercy on their souls and accept them as martyrs, and may His swift justice strike the terrorists who murder innocent pilgrims #HouthiTargetingCivilians — لبيب (@Labeebhubb) October 12, 2026

Războiul din Yemen a început în 2014, când teroriștii Houthi au preluat controlul asupra capitalei Sanaa și au împins guvernul spre sud. Intervenția militară condusă de Arabia Saudită, începută în 2015, a fost urmată de ani de confruntări și de un impas militar prelungit.

Un armistițiu instituit în 2022 a redus intensitatea luptelor, însă acesta nu a împiedicat reluarea confruntărilor în 2026. Organizațiile umanitare au avertizat recent că situația din Yemen se deteriorează rapid, pe fondul creșterii numărului de victime și al presiunii asupra sistemului medical.

Lovirea palatului prezidențial din Aden și atacurile raportate asupra infrastructurii saudite arată extinderea confruntărilor dincolo de fronturile tradiționale ale războiului din Yemen.

Aeroporturile, instalațiile strategice și rutele maritime se află printre obiectivele expuse, cu posibile consecințe pentru transportul aerian, comerțul internațional și securitatea civililor.

Bilanțurile și acuzațiile prezentate de părțile implicate nu au fost verificate independent în totalitate. Evoluția conflictului va depinde de amploarea operațiunilor militare din perioada următoare și de capacitatea actorilor regionali de a limita extinderea atacurilor.