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Cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți la aeroportul din Riad

Cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți la aeroportul din Riad
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Din cuprinsul articolului

Cel puțin 12 persoane au fost ucise și 309 rănite într-un atac asupra unui aeroport din capitala saudită Riad, au declarat autoritățile locale, citate de BBC.

Mulți străini printre morții de la aeroportul din Riad

Printre morți se numără patru saudiți, două persoane din Bangladesh și câte o persoană din SUA, Iordania, Palestina, Siria, Sudan și Egipt, a declarat autoritatea aviației civile saudite. Operațiunile de pe Aeroportul Internațional Regele Khalid au fost suspendate.

O coaliție militară condusă de Arabia Saudită a promis ulterior că va răspunde atacului, pe care l-a dat vina pe teroriștii houthii din Yemen, susținuți de regimul islamist din iran și l-a numit „crimă de război”.

Houthii nu și-au asumat responsabilitatea pentru atacuri, dar grupul terorist s-a aflat în spatele unor atacuri separate asupra aeroportului, joi, care au ucis trei persoane și au avariat un avion.

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Teroriștii susținuți de regimul din Iran vizează aeroporturi civile

Luptele s-au intensificat recent între forțele guvernamentale susținute de Arabia Saudită din Yemen și milițiile Houthii, care controlează cea mai mare parte a țării. Atacul de sâmbătă a fost cel mai sângeros din regat din mai 2015.

Pe lângă atacurile asupra aeroportului din Riad, un proiectil a căzut și în apropierea Aeroportului Internațional Regele Fahd din Dammam, în estul Arabiei Saudite, sâmbătă, a declarat coaliția condusă de Arabia Saudită.

Atacurile au loc la o zi după ce autoritățile au anunțat că trei saudiți, inclusiv un pilot, au fost uciși în două atacuri asupra aeroportului ale teroriștilor Houthii cu o zi înainte. Alte trei persoane au fost ucise în atacurile houthiilor asupra a două aeroporturi saudite pe 6 și 7 octombrie.

În declarația de sâmbătă, autoritatea aviației civile saudite a declarat că unii dintre răniți sunt „în stare critică”.

Acesta a precizat că pagubele aduse aeroportului sunt în curs de evaluare.

Momente de panică la aeroportul din Riad

Un martor ocular care a declarat că se afla în terminalul intern a declarat agenției de știri că a văzut poarta 401 lovită și „rănirea unor persoane chiar sub ochii mei”, adăugând: „Toată lumea alerga”.

Peste o duzină de ambulanțe au fost văzute îndreptându-se în grabă spre aeroport, potrivit agenției de știri Reuters, citând un martor ocular.

Atac la aeroportul din Riad / foto: captura video

Atac la aeroportul din Riad / foto: captura video

Purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită, generalul-maior Turki al-Maliki, a declarat ulterior că atacul asupra unuia dintre terminalele de pasageri a dus la decese și răniri în rândul pasagerilor civili și al personalului aeroportului.

El a descris atacul drept o „crimă de război în toată regula”.

Rubio a condamnat atacurile

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a condamnat ferm atacurile recente asupra Arabiei Saudite, confirmând că un cetățean american a fost ucis în atacuri.

Când a fost întrebat ulterior de reporteri dacă SUA intenționează să se alăture Arabiei Saudite în efectuarea de atacuri împotriva teroriștilor Houthi, președintele Donald Trump a spus: „Am putea. Vom analiza situația. Tocmai am aflat despre recentul atac, așa că vom lua o decizie. Ne mișcăm foarte repede”.

Atacurile au fost condamnate și de Egipt și Qatar.

Zborurile de la și spre Riad, deviate sau anulate

Ambasadele occidentale din Arabia Saudită și-au avertizat cetățenii să stea departe de aeroportul din Riad. Ministerul de Externe al Regatului Unit le-a spus cetățenilor britanici să evite zona „până când aeroportul va fi securizat”.

Mai multe companii aeriene din Golf au declarat că și-au anulat zborurile către și de la aeroport, Kuwait Airways invocând „situația de securitate” de acolo.

Toate zborurile către Riad au fost fie deviate, fie anulate, arată Flightradar, un serviciu de urmărire a aviației.

Teroriștii Houthii spun că vizează Arabia Saudită din cauza sprijinului acordat forțelor guvernamentale în războiul civil din Yemen. Conflictul s-a agravat după ce Houthii au ocupat porțiuni strategic importante ale coastei Mării Roșii într-o ofensivă rapidă.

Aceasta a inclus portul Mokha din strâmtoarea Bab al-Mandab, care este cel mai îngust punct al Mării Roșii și un punct de blocare pentru transportul maritim global. Forțele proguvernamentale yemenite au declarat ulterior că au „securizat” strâmtoarea de la capătul sudic al Mării Roșii.

Conflict tot mai dur între Arabia Saudită și teroriștii susținuți de Iran

Coaliția condusă de Arabia Saudită a fost formată în 2015, după ce țările arabe și-au unit forțele pentru a împiedica Houthii să preia controlul asupra Yemenului de la guvernul recunoscut la nivel internațional al țării.

Un armistițiu temporar a fost negociat în 2022, după ani de atacuri aeriene și lupte terestre care au dus la moartea a sute de mii de oameni, declanșând una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.

Însă armistițiul informal a început să se destrame în iulie.

Houthii au anunțat un „embargo maritim” împotriva Arabiei Saudite și au început atacuri cu rachete și drone asupra aeroporturilor, instalațiilor petroliere și petrolierelor saudite din Marea Roșie.

Aceștia au declarat că se răzbună împotriva a ceea ce au descris ca o blocadă saudită de ani de zile și pentru un atac aerian asupra aeroportului din capitala Yemenului, Sanaa, care este controlată de teroriștii Houthii.

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