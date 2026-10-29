Un articol publicat de New York Post la 28 octombrie 2026 readuce în atenție controversele legate de căsătoria din 2009 a congresmenei americane Ilhan Omar cu Ahmed Nur Said Elmi. O persoană prezentată de publicație drept prieten al fostului ei soț, Ahmed Hirsi, susține că venirea lui Elmi în Minnesota ar fi provocat conflicte în familie și reacții negative în comunitatea somaleză locală.

Relatările se bazează pe declarațiile unei surse anonime și nu demonstrează, prin ele însele, acuzația mai veche potrivit căreia Elmi ar fi fratele biologic al congresmenei. Omar a respins în repetate rânduri această afirmație. Subiectul a revenit în atenția presei americane în octombrie 2026, pe fondul unor noi controverse privind trecutul său familial și al relatărilor despre o anchetă federală.

Potrivit articolului semnat de Kamal Sultan, un prieten apropiat al lui Ahmed Hirsi a afirmat că acesta ar fi fost nemulțumit de venirea lui Elmi în Minneapolis. Sursa susține că, la acel moment, Hirsi și Omar aveau deja doi copii și că relația lor ar fi fost afectată de disputele privind prezența lui Elmi în familie.

Persoana citată, care nu și-a dezvăluit identitatea, a relatat că în comunitatea somaleză din Minneapolis ar fi circulat numeroase discuții despre Elmi după sosirea acestuia. Potrivit aceleiași surse, Hirsi ar fi spus că bărbatul era fratele soției sale și că prezența lui provoca tensiuni.

Publicația mai relatează că sursa a descris conflicte între Omar și Hirsi legate de această situație. Aceste afirmații nu sunt însoțite, în materialul prezentat, de documente sau mărturii independente care să confirme toate detaliile relatate.

New York Post precizează că Ilhan Omar, Ahmed Hirsi și Ahmed Nur Said Elmi nu au răspuns solicitărilor de comentarii trimise de publicație.

Istoricul relațiilor congresmenei este documentat în presa americană, însă acuzația privind o presupusă legătură de rudenie cu Elmi nu a fost confirmată prin dovezi publice concludente.

Potrivit unei investigații publicate de Minnesota Star Tribune în iunie 2019 și analizate ulterior de PolitiFact, principalele momente ale relației sunt următoarele:

2002: Omar a încheiat o căsătorie religioasă cu Ahmed Hirsi, cu care avea să aibă trei copii.

2009: Omar s-a căsătorit legal cu Ahmed Nur Said Elmi, cetățean britanic.

2011: Omar și Elmi s-au despărțit în cadrul tradiției religioase, dar divorțul legal a fost finalizat abia în 2017.

2018: Omar s-a căsătorit legal cu Hirsi.

Aceste date explică de ce situația familială a congresmenei a atras atenția presei și a devenit subiect de dezbatere politică în Statele Unite.

Acuzația potrivit căreia Elmi ar fi fratele biologic al lui Omar a apărut în spațiul online în 2016, în perioada în care aceasta candida pentru un mandat în legislativul statului Minnesota. Ulterior, afirmația a fost preluată de publicații și comentatori politici.

O investigație a Minnesota Star Tribune, care a analizat documente publice, certificate de căsătorie și divorț, informații universitare și alte înregistrări disponibile, nu a putut nici să confirme, nici să infirme în mod concludent relația de rudenie. Aceeași limită a fost evidențiată de PolitiFact în analiza sa din iulie 2019.

Omar a respins acuzațiile, pe care le-a descris drept false și ofensatoare. Prin urmare, afirmația că mariajul ar fi fost încheiat pentru obținerea unor beneficii de imigrare trebuie tratată ca o acuzație neconfirmată, nu ca un fapt demonstrat.

Controversa privind trecutul familial al congresmenei se desfășoară în paralel cu o anchetă federală separată. Potrivit unei relatări Reuters din 16 octombrie 2026, agenți federali au percheziționat locuința lui Omar din Washington, D.C., în cadrul unei investigații privind posibile nereguli în documentele de imigrare ale acesteia sau ale unor membri ai familiei.

Reuters a relatat că mandatul de percheziție menționa posibile infracțiuni investigate, inclusiv declarații false în documente de imigrare și fraudă în materie de imigrare. Omar a negat orice abatere și a calificat acțiunea drept intimidare politică. Existența anchetei nu reprezintă, în sine, dovada comiterii unei infracțiuni.

Este important de făcut distincția între această investigație și afirmația privind presupusa relație de rudenie dintre Omar și Elmi. Informațiile publice citate de publicațiile consultate nu stabilesc că cei doi ar fi frați și nici că o eventuală căsătorie ar fi constituit o fraudă dovedită.

Relatarea publicată de New York Post aduce în prim-plan mărturia unei surse anonime despre presupusele tensiuni familiale din Minnesota. Totuși, afirmațiile privind comportamentul lui Elmi, reacțiile comunității și conflictele dintre Omar și Hirsi nu trebuie confundate cu probe independente privind acuzația centrală.

Concluzie: articolul din 28 octombrie readuce în atenție o controversă veche despre viața personală a lui Ilhan Omar. Până la apariția unor dovezi verificabile suplimentare, presupusa relație de frate și soră dintre Omar și Elmi rămâne neconfirmată public.