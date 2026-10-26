Scandalul Ilhan Omar ia amploare. Ce ascunde un tweet șters

Scandalul din SUA ia amploare, după ce s-a aflat că deputata Ilhan Omar s-a referit la tatăl ei cu un nume similar cu cel al fostului ei soț într-o postare de pe rețelele sociale, ștearsă ulterior, de acum peste un deceniu, în timp ce anchetatorii federali îi investighează identitatea și dosarele de imigrare, potrivit The New York Post.

„La mulți ani de „Ziua Tatălui”, tatălui meu, Nur Said, îi sunt mereu recunoscătoare lui Allah pentru că mi-a dat cel mai bun tată...”, a scris Omar în iunie 2013, potrivit site-ului Web Archive.

Congresmena Democrată din Minnesota - care a ajuns în SUA ca refugiată din Somalia în 1995 - a șters postarea în dimineața zilei de 19 septembrie 2019, a relatat Fox News.

Cu toate acestea, mai multe înregistrări, inclusiv o postare memorială a Congressional Black Caucus din 2020, se referă la regretatul tată al membrului „Squad” ca fiind „Nur Omar Mohamed”.

Numele „Nur Said”, așa cum este menționat în postarea lui Omar, ștearsă ulterior, pare a fi un nume similar cu cel al fostului ei soț, Ahmed Nur Said Elmi.

O afirmație veche de zeci de ani susține că Omar s-a căsătorit de fapt cu fratele ei, când s-a căsătorit cu Said Elmi în 2009, deoarece încerca să-i obțină o carte verde - lucru care nu s-a concretizat.

Postarea ștearsă între timp, raportată pentru prima dată de Daily Caller în 2019, a reapărut după ce agenții federali au percheziționat casa lui Omar din Washington DC pe 12 octombrie, ca parte a unei anchete penale în curs de desfășurare privind posibile declarații falsificate din documentele de imigrare și naturalizare.

O moțiune depusă miercuri de procurorul districtual american pentru Districtul Columbia, care urmărește să împiedice desigilarea mandatului federal de percheziție al locuinței lui Omar, o menționa pe congresmenă drept „Ilhan Nur Said Elmi, alias Ilhan Abdullahi Omar”.

Documentul nu explică de ce numele apare în document și nici nu stabilește că Omar a folosit o identitate falsă - iar ea a declarat vineri publicației că „numele ei real” este „Ilhan Abdullahi Omar” și nu „Ilhan Nur Said Elmi”.

Numele somaleze constau de obicei din prenumele unei persoane, prenumele tatălui și prenumele bunicului patern, potrivit publicației, care a menționat că asemănarea dintre nume în sine nu stabilește o relație de familie.

Două persoane familiarizate cu ancheta au declarat pentru Fox News că „Ilhan Nur Said Elmi” ar putea fi numele legal al lui Omar - dar biroul ei a contestat această caracterizare.

Omar a divorțat de Said Elmi în 2017 și ulterior s-a căsătorit legal cu Ahmed Hirsi în 2018.