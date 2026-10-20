Probe ADN în dosarul Ilhan Omar. Deputata riscă deportarea

Anchetatorii federali din Statele Unite vor să folosească probe ADN pentru a susține acuzațiile de fraudă în materie de imigrație împotriva congresmenei de stânga radicală Ilhan Omar, potrivit unor surse citate de New York Post.

Persoane familiarizate cu ancheta penală de ani de zile au declarat că autoritățile federale au folosit denunțători, înregistrări guvernamentale și acum au obținut ADN în încercarea de a confirma acuzațiile vechi de un deceniu conform cărora Ilhan Omar - și posibil membri ai familiei sale, precum tatăl ei - au fraudat autoritățile de imigrare.

O sursă a declarat că probele ADN au fost esențiale pentru a dovedi o acuzație conform căreia Omar s-a căsătorit de fapt cu fratele ei când s-a căsătorit cu Ahmed Nur Said Elmi în 2009, deoarece încerca să-l ajute să obțină o carte verde - ceea ce nu s-a concretizat niciodată.

Nu este clar dacă probele ADN au fost prelevate înainte sau după ce Homeland Security Investigations (HSI) a percheziționat casa congresmenei din Washington, DC, săptămâna trecută, când agenți federali au fost văzuți ieșind din bungalou cu cutii marcate „Probe confiscate”.

O altă sursă a respins rapoartele inițiale conform cărora anchetatorii ar fi căutat prin tomberoane pentru a obține probe ADN de la Omar, de la Elmi, care locuiește în prezent în Marea Britanie, sau de la membrii familiei.

Alte două surse au indicat că executarea mandatului de percheziție pe 12 octombrie, împreună cu ADN-ul și dovezile suplimentare, a oferit o bază solidă pentru a aduce acuzații de conspirație în vederea comiterii unei forme de fraudă în domeniul imigrației în fața unui mare juriu, rezultând din ancheta inițiată de Biroul Procurorului SUA din Minnesota.

Având în vedere că cazul este urmărit ca o conspirație generală, dovezile se vor dovedi utile întrucât unele dintre acte nu se prescriu.

„Dacă invoci o conspirație, poți invoca acte evidente în sprijinul conspirației care nu se prescriu”, a declarat Neama Rahmini, fost procuror federal.

Procurorul american din Washington, Jeanine Pirro, investighează, de asemenea, probleme legate de finanțele congresmanei - inclusiv înregistrări în declarațiile Camerei Reprezentanților care au dus la scăderea averii sale nete cu zeci de milioane de dolari de către Omar în ultimul an, din cauza unei „discrepanțe” contabile inexplicabile.

„Judecătorul respectiv nu ar fi semnat acel mandat decât dacă ar fi existat un motiv întemeiat”, a declarat Pirro pentru Fox News. „Dacă a fost comisă o infracțiune, aceasta va fi urmărită penal.”

Probele ADN ar putea dovedi în sfârșit o acuzație care a circulat în cercurile politice din Minnesota și Washington de mai bine de un deceniu. Omar a negat în repetate rânduri orice acuzații privind zvonurile despre căsătoria dintre frați din 2016, când a candidat pentru prima dată la un mandat de reprezentant al statului.

Elmi, care a divorțat de Omar în 2017, ar fi solicitat și apoi și-a retras cererea pentru o carte verde bazată pe căsătorie în 2019, când Serviciile de Cetățenie și Imigrare din SUA au solicitat dovezi suplimentare despre căsătoria sa cu ea.

Țarul frontierelor al președintelui Trump, Tom Homan, a declarat în weekend că autoritățile federale au construit „dovezi solide” care ar putea la deportarea lui Ilhan Omar, care locuiește în SUA de când familia sa a emigrat din Somalia în 1995.

Anterior, unele surse au declarat că frauda în domeniul imigrației se referea fie la Omar, fie la tatăl ei, Nur Omar Mohamed, care ar fi denaturat data nașterii viitoarei congresmene, astfel încât aceasta să poată deveni cetățean american atunci când tatăl ei s-a naturalizat în 2000.

Experții juridici au remarcat că termenul de prescripție este mai lung pentru furnizarea de informații false în documentele de imigrare decât pentru căsătoria frauduloasă cu cineva.

O condamnare pentru fraudă matrimonială nu ar pune în pericol propria cetățenie a lui Omar în același mod ca un caz care implică declarații false, un obiectiv declarat al unor oficiali ai administrației și unul care ar putea fi dovedit dacă presupusele inexactități ar fi repetate pe formularele de reînnoire a pașaportului sau pe alte documente oficiale guvernamentale.

Rahmani a spus că procurorii ar putea încerca să dovedească o conspirație pentru comiterea unei fraude în domeniul imigrației, care probabil se va limita la 10 ani - sau ar putea urmări un dosar civil care nu ar avea termen de prescripție. Pirro a sugerat, de asemenea, că anchetele în curs ar putea rezulta fie în acuzații penale, fie în cazuri civile.

„Există două motive pentru care cred că conspirația va fi cap de acuzare”, a spus Rahmani. „În primul rând, există un complice neinculpat în tatăl ei, care a murit. ... [În al doilea rând,] există și o parte din această conduită mai veche care este în afara termenului de prescripție.”

Fostul procuror a adăugat că mandatul de percheziție nu ar fi fost executat decât dacă „ar fi venit de la cele mai înalte niveluri ale Departamentului de Justiție” și nu ar fi fost urmărit decât dacă procurorii ar fi considerat că o pot pune sub acuzare pe Omar.

Însă, în cele din urmă, o mișcare de retragere a cetățeniei unui membru în funcție al Congresului și deportarea acestuia ar fi o mișcare fără precedent din partea Departamentului de Justiție.

Avocații apărării sale au susținut că „nu există nicio bază legitimă pentru nicio sugestie că ar fi încălcat vreo lege privind statutul său de cetățean”.

În plus, un fost oficial al imigrării a declarat pentru The Washington Post că presupusa căsătorie cu Omar, fratele ei, ar fi fost investigată în timpul primei administrații Trump, dar nu s-au găsit suficiente dovezi.

Omar a fost căsătorită de trei ori și a divorțat de două ori. Prima ei căsătorie cu Ahmed Hirsi nu a fost încheiată legal decât după finalizarea divorțului de Elmi - în ciuda faptului că cei doi au avut o ceremonie de căsătorie musulmană în 2002.

A născut trei copii, ultimul dintre aceștia născându-se când era căsătorită legal cu Elmi. Omar, Elmi și Hirsi par, de asemenea, să fi împărțit aceeași reședință la un moment dat, conform documentelor analizate anterior de The New York Post.

Complicând și mai mult căsătoriile suprapuse, Omar a depus declarații fiscale comune cu Hirsi în 2014 și 2015, în timp ce era încă căsătorită legal cu Elmi, de care se despărțise în 2011.

Tatăl lui Omar este asociat cu nume de familie diferite, inclusiv Nur Said Elmi Mohamed.

În 2019, congresmena a divorțat de Hirsi pentru a se căsători cu Tim Mynett, consultant politic care a lucrat pentru propria campanie, în urma unei presupuse aventuri.

Întrebat săptămâna trecută despre confiscarea probelor în cazul soției sale, Mynett a declarat pentru Fox News: „Soția mea a venit aici când avea 12 ani, ca refugiată de război în copilărie”.

Începând de săptămâna trecută, Omar a angajat și avocați, care au trimis o scrisoare către Departamentul de Justiție, invocând „îngrijorări grave” cu privire la anchetă și cerând „restituirea imediată” a tuturor bunurilor confiscate.

Avocații apărării, Amy Jeffress și Joshua Matz, care nu au răspuns solicitărilor de comentarii, au scris că agenții federali nu au respectat „cererile speciale” ale unui judecător pentru executarea mandatului de percheziție la domiciliul lui Omar și au încălcat politica de lungă durată a Departamentului de Justiție, efectuând-o în apropierea unor alegeri.

„Președintele Trump nu și-a ascuns dorința de a o viza pe reprezentanta Omar pentru anchetă penală și deportare, ca răzbunare pentru susținerea sa politică”, au mai susținut aceștia. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a răspuns că scrisoarea era „plină de acuzații false și inexactități”.

„Avocații și partenerii noștri din domeniul aplicării legii au respectat toate ordinele judecătorești și obligațiile legale, așa cum fac întotdeauna”, a adăugat reprezentantul. „A divulga o scrisoare presei imediat după trimiterea ei nu este de bună credință. Este o strategie publicitară.”