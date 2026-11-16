Danemarca, Austria, Germania, Olanda și Grecia au anunțat luni un parteneriat cu Rwanda pentru înființarea primului centru de returnare a migranților din afara Uniunii Europene, potrivit Euronews.

Cele cinci state vor să înceapă deportările în 2027, într-o inițiativă care marchează o înăsprire a politicilor europene privind migrația, dar care provoacă deja controverse legate de respectarea drepturilor fundamentale.

Acordul este încă în negociere, însă reprezentanții statelor participante susțin că sunt încrezători că vor ajunge la o înțelegere. Primul centru ar urma să găzduiască aproximativ 100 de persoane simultan. Potrivit oficialilor, migranții transferați în Rwanda vor putea circula liber și vor fi încurajați să se integreze în societatea locală și pe piața muncii.

„Cred că acest acord schimbă regulile jocului. Ne vom recâștiga controlul și vom elimina stimulentul pentru migrația ilegală”, a declarat premierul danez Mette Frederiksen, la anunțul făcut la Viena, alături de cancelarul austriac Christian Stocker și de reprezentanți ai celorlalte state implicate.

Măsura îi va viza exclusiv pe solicitanții de azil ale căror cereri au fost respinse și care au primit decizii de returnare ce pot fi puse în aplicare. Minorii vor fi exceptați, iar fiecare stat va stabili propriile criterii de selecție.

Olanda intenționează să se concentreze asupra bărbaților adulți proveniți din țări din regiunea Rwandei. Germania ar urma să vizeze migranții care nu cooperează la stabilirea identității și provin din state care refuză să-și primească cetățenii înapoi.

După o perioadă de ședere în centru, a cărei durată nu a fost stabilită, persoanele transferate vor trebui să își construiască o viață în Rwanda sau să se întoarcă voluntar în țara de origine ori într-un alt stat în care au drept de ședere. Agenția europeană Frontex nu va participa la deportări în etapa inițială.

Cele cinci guverne vor suporta integral cheltuielile pentru transfer și cazare, însă costul proiectului nu a fost încă estimat public. Nici beneficiile pe care Rwanda le va primi în schimb nu au fost precizate.

Inițiativa este criticată de organizații și politicieni care avertizează asupra riscului încălcării drepturilor omului. Eurodeputata franceză Mélissa Camara, din grupul Verzilor, a numit acordul „o rușine”.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului interzice transferarea persoanelor către state sau situații în care acestea riscă încălcarea drepturilor fundamentale. În plus, Curtea Supremă a Marii Britanii a declarat ilegal, în 2023, un acord similar cu Rwanda, invocând riscul ca solicitanții de azil să fie trimiși ulterior în țări unde ar putea fi persecutați.

Cele cinci state susțin că toate procedurile vor respecta standardele internaționale privind drepturile omului.