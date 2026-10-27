Deputata Ilhan Omar (D, Minnesota), aflată în dificultate din cauza problemelor legate de investigația privind fraudele la imigrare, a mers la emisiunea streamerului antisemit de extremă stânga Hasan Piker, unde a declarat că presa are o fixație cu ea din cauza aspectului ei „atrăgător”.

Ilhan Omar a făcut această remarcă în timpul emisiunii în direct a lui Hasan Piker din camera verde cu reprezentantul „Squad”, înainte ca aceștia să urce pe scenă la evenimentul găzduit de parlamentarul socialist al statului Minnesota, Omar Fateh.

„Simt că presa are tendința, știi, să evidențieze tot ceea ce faci”, i-a spus Hasan Piker lui Ilahn Omar în timpul conversației lor mai mult decât prietenoase.

„Unele dintre lucrurile pe care le fac, cum ar fi - suntem doar americani obișnuiți care încearcă să-și vadă de treburile de zi cu zi și să încerce să se organizeze împotriva administrației Trump în același mod în care, știi, fac oamenii albi în general.”

„De ce?”

Deputata de stânga radicală a răspuns: „Pur și simplu arătăm foarte bine pe ecranele lor.”

Evenimentul a fost descris ca episodul inaugural al seriei „I’m The Host Now!” a lui Fateh. Fateh este somalo-americană, iar Omar s-a născut în Somalia.

Gazda a prezentat-o pe Ilhan Omar mulțimii drept „sora și congresmena mea”, după ce s-a lăudat că biletele la evenimentul cu „streamerul preferat al tuturor” s-au epuizat în cinci minute.

Congresmena, care este investigată pentru acuzații de fraudă în domeniul imigrației, s-a lăudat cu „rețeaua” somaleză a orașului Minneapolis și cât de dificil a fost pentru autoritățile federale să pătrundă pentru a aplica legea.

Ca exemplu al „cât de mult se tem oamenii de noi și înțeleg cât de conectați strategic suntem”, Omar și-a amintit de o întâlnire cu oficialii DHS la scurt timp după ce Trump a preluat mandatul anul trecut.

„A fost o întâlnire strategică pentru că am vrut, știți, să înțelegem și să fim conectați în cazul în care ceva urma să se întâmple așa cum s-a întâmplat în cele din urmă... și îmi amintesc că avocatul lor a spus: «Fac asta de zeci de ani și acesta este singurul stat în care urăsc să fiu repartizat pentru că este singurul stat [în care fusese repartizat avocatul DHS] care are o rețea greu de pătruns»”, a spus Omar.

„Cu două luni înainte de asta, aveam o rețea extinsă în biroul nostru și în sala de conferințe, discutând și strategizând, știți, care va fi răspunsul nostru în cazul în care ne-ar fi vizat”, a continuat ea. Ilhan Omar a adăugat: „Somalezii nu sunt oamenii cu care să te pui.”

Piker a susținut că „gelozia” a fost motivul pentru care Minneapolis a fost în centrul atâtor probleme naționale în ultimii ani, și nu suspiciunile de fraude masive cu fonduri publice, care l-au determinat pe fostul candidat la postul de vicepreședinte Tim Walz să renunțe la candidatură.

„Forțele supremației albe din această țară au decis să vizeze Minneapolis datorită comunității somalo-americane de succes care a reușit să prospere aici”, a spus el.

Evenimentul a atras condamnări pe scară largă din partea republicanilor și a grupurilor evreiești. „Ilhan Omar știe exact cine este Hasan Piker și ce a spus”, a scris John Nagel, adversarul republican al lui Omar în cursa electorală de la mijlocul mandatului, pe X.

Nagel a evidențiat unele dintre cele mai scandaloase comentarii ale lui Piker, inclusiv convingerea sa că „America a meritat 11 septembrie” și că ar vota pentru Hamas în detrimentul Israelului „de fiecare dată”.

„Nu este vorba de mobilizare. Este normalizarea antisemitismului, a sprijinului pentru teroriști și a disprețului față de America”, a argumentat Nagel, cerând ca democrații proeminenți din stat să respingă apariția lui Omar alături de Piker.

„Peggy Flanagan, Keith Ellison și fiecare democrat din Minnesota trebuie să răspundă: Sunt de acord cu locuitorii evrei din Minnesota sau cu Ilhan Omar și Hasan Piker?”, a spus el.

Consiliul pentru Relații cu Comunitatea Evreiască din Minnesota și Dakota (JCRC) a declarat că este „consternat” de decizia lui Omar de a împărți scena cu Piker.

„A înălța în ierarhie pe cineva cu un istoric îndelungat de retorică antisemită și plină de ură este o trădare a locuitorilor evrei din Minnesota și dăunătoare publicului larg”, a declarat grupul într-un comunicat.

„Retorica lui Piker îi dezumanizează pe evrei și transferă responsabilitatea pentru violența antisemită asupra potențialelor victime”, a continuat JCRC. „Merită o condamnare fără echivoc din partea tuturor celor care pretind că se opun bigotismului și antisemitismului.”

Candidata Republicană la funcția de guvernator, Lisa Demuth, a fost uimită că „liderii democrați au invitat un radical josnic de stânga antiamerican în Minnesota... cu o săptămână înainte de alegeri”.

„Acesta este mesajul final al democraților (sic) către alegători”, a spus Demuth într-un comunicat.

Evenimentul a stârnit, de asemenea, reacții negative din partea unor membri ai propriului partid al lui Omar.

„Ca democrați, criticăm constant extrema dreaptă pentru politica sa incendiară și discriminatorie, dar trebuie să ne menținem la același standard”, a scris deputata Angie Craig (Democrată din Minnesota) pe X. „Retorica lui Hasan Piker este polarizantă și periculoasă, iar acceptarea lui ca partid este o greșeală. Sunt dezamăgită că locuitorii statului Minnesota găzduiesc un eveniment cu el aici.”

Un purtător de cuvânt al senatoarei Amy Klobuchar (democrată din Minnesota), care candidează la funcția de guvernator în acest stat, a declarat pentru Jewish Insider: „Senatorul consideră că o serie de declarații pe care [Piker] le-a făcut sunt nechibzuite și inacceptabile”.