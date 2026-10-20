Elevul de 13 ani care a atacat luni, într-o școală gimnazială din Bistrița, o profesoară de matematică și doi colegi ar fi pregătit dinainte fapta, potrivit prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, Adrian Briciu. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca atacul să fi fost motivat de considerente rasiale, iar în baia în care minorul s-a echipat înainte de a merge spre sala de clasă au fost descoperite mesaje și simboluri extremiste.

Potrivit procurorului, copilul a venit de acasă cu un briceag, o cagulă, o cască de tip militar și mănuși. Acesta s-ar fi schimbat în baia școlii, după care s-a îndreptat spre clasa în care învăța elevul pe care intenționa să îl atace.

Adrian Briciu a explicat că pregătirea de dinaintea incidentului indică o posibilă premeditare, deși anchetatorii nu au stabilit cu exactitate de când ar fi fost planificat atacul.

„Cu premeditare (a acționat - n.r.), având în vedere că s-a pregătit de acasă. Acum, cu cât timp în urmă plănuia atacul și viza acel elev, nu se poate ști cu certitudine acel moment, dar e cu premeditare de îndată ce s-a echipat cu cuțit, cu cască, mănuși”, a spus Briciu.

Conform informațiilor prezentate de procuror, minorul îl viza pe un coleg cu un an mai mic, pe care îl considera indian, cel mai probabil din cauza culorii mai închise a pielii. Anchetatorii nu au identificat, până în acest moment, conflicte anterioare între cei doi copii.

Ajuns la ușa sălii de clasă, elevul ar fi bătut, iar în momentul în care profesoara de matematică a ieșit pe hol, ar fi lovit-o de mai multe ori cu cuțitul, în zona capului și a toracelui.

Un elev a intervenit pentru a o ajuta pe profesoară, după care agresorul a intrat în sala de clasă și a început să îl caute pe copilul pe care îl avea în vedere.

Un alt coleg a încercat să îl protejeze pe elevul vizat și a fost lovit cu cuțitul în zona capului. Copilul pe care atacatorul intenționa să îl rănească a suferit o leziune superficială la spate.

Paznicul școlii și un profesor de sport au intervenit ulterior și au reușit să îl imobilizeze pe minor, luându-i cuțitul.

În baia în care elevul s-ar fi echipat înainte de atac, anchetatorii au descoperit mesaje scrise în limba engleză pe faianță și pe rezervorul vasului de toaletă, precum și însemne asociate legionarismului și extremismului de dreapta.

„Cu ocazia cercetării la fața locului, s-au găsit în baia unde autorul s-a echipat mesaje scrise în limba engleză pe faianță și pe bazinul de la vasul de toaletă, precum și anumite însemne legionar-extremiste, de extremă dreaptă”, a spus Adrian Briciu.

Întrebat dacă minorul ar fi fost radicalizat, prim-procurorul a arătat că nu poate formula, deocamdată, o concluzie în această privință. El a menționat însă că băiatul nu părea să regrete ceea ce făcuse.

„N-a fost perceput ca o persoană care are remușcări. (…) Nu s-a manifestat în sensul că ar regreta fapta, nu părea o persoană afectată, nu știu în ce măsură conștientiza”, a declarat Adrian Briciu.

Până marți, copilul nu fusese audiat, iar mama sa nu fusese nici ea ascultată de anchetatori. Femeia îl însoțește la clinica de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca, unde minorul a fost internat.

Procurorii au efectuat percheziții la locuința familiei, aflată într-o localitate rurală la aproximativ 13 kilometri de municipiul Bistrița.

Dosarul a rămas în competența Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, după ce procurorii DIICOT au analizat dacă faptele intră în atribuțiile instituției. Cercetările vizează infracțiunea de tentativă de omor.

Potrivit prim-procurorului, vârsta minorului exclude răspunderea penală în acest caz. Eventualele măsuri ulterioare vor putea fi dispuse de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Ancheta continuă pentru clarificarea împrejurărilor atacului, a motivelor care l-ar fi determinat pe elev să acționeze și a semnificației mesajelor și simbolurilor descoperite în școală.