Tensiunile din Marea Neagră ating niveluri critice pe fondul acțiunilor militare tot mai agresive din regiune. Administrația Prezidențială de la București atrage atenția asupra riscurilor crescute generate de incidentele recente care afectează libertatea de navigație și securitatea euroatlantică.

România condamnă ferm incidentele recente cauzate de dronele care vizează culoarele rutiere și maritime de transport. În cadrul unui eveniment dedicat procesului de refacere a statului vecin, mesajul transmis de președintele Nicușor Dan, prin intermediul consilierului de stat Vlad Ionescu, subliniază gravitatea situației actuale.

„Pentru a vorbi de o reconstrucţie reală pe termen lung a Ucrainei, trebuie ca acest război nejustificat, ilegal, să înceteze. România este statul membru NATO şi UE cu cea mai lungă graniţă cu Ucraina. Resimţim în mod acut impactul acestui război, fie că vorbim de drone maritime, de drone aeriene, mine, interferenţe electronice, incidente cibernetice sau ameninţări la adresa infrastructurii critice.

De curând, au avut loc incidente grave în Marea Neagră, în apropierea coastelor României şi Bulgariei, în care au fost lovite nave de către drone, inclusiv cu victime umane. Condamnăm cu toată fermitatea aceste atacuri care vizează coridoarele comerciale şi care constituie o încălcare flagrantă a dreptului internaţional de către Federaţia Rusă. Sunt incidente, aşa cum am spus, care au afectat vieţi omeneşti, dar şi transporturile civile şi libertatea de navigaţie pe Marea Neagră. Nu sunt incidente izolate, dimpotrivă, în ultima perioadă, acestea s-a multiplicat şi s-au acutizat”, se arată în mesajul prezidențial.

Evaluările oficiale arată că acțiunile Moscovei reprezintă o amenințare continuă la adresa stabilității din zonă. Comportamentul iresponsabil din spațiul maritim determină luarea unor măsuri sporite de protecție din partea autorităților române, în strânsă colaborare cu partenerii internaționali.

„În prezent, evaluarea noastră este că Federaţia Rusă e dispusă să îşi asume riscuri din ce în ce mai mari, acţionează iresponsabil şi provoacă incidente din ce în ce mai serioase în regiune, cu impact inclusiv asupra statelor NATO. România a luat măsuri la nivel naţional şi în cooperare cu aliaţii şi cu partenerii noştri pentru a creşte securitatea la Marea Neagră şi pentru a proteja culoarele de navigaţie civilă. Încă de la debutul războiului şi al invaziei pe scară largă, Ucraina a avut în ţara noastră un sprijin deosebit de important. Continuăm să susţinem Ucraina pe toate palierele, inclusiv în demersul esenţial de a se situa pe o poziţie de forţă în perspectiva viitoarelor negocieri de pace”, spune Nicuşor Dan.

În ciuda contextului regional complex, poziționarea geografică a României oferă un avantaj major în sprijinirea statelor vecine. Cooperarea transfrontalieră și investițiile în infrastructură transformă țara într-un punct central pentru transport și logistică, fiind vizată totodată și susținerea Republicii Moldova.

„În acest context complicat, îi spunem noi, reconstrucţia Ucrainei este un subiect pe care îl abordăm cu foarte mare atenţie. România se află în cea mai avantajoasă poziţie geostrategică pentru a facilita procesul de reconstrucţie a Ucrainei, în baza cooperării noastre transfrontaliere foarte bune.

Porturile româneşti de la Marea Neagră, în special portul Constanţa, dar şi porturile de la Dunăre, inclusiv Giurgiuleşti, şi oportunităţile oferite de conexiunile feroviare şi terestre aflate în plină dezvoltare pe teritoriul României pot transforma ţara noastră într-un veritabil hub logistic multimodal. Infrastructura energetică din regiune, interconexiunile logistice existente sau planificate constituie, de asemenea, un avantaj strategic", afirma preşedintele României.

Conectivitatea regională este amplificată prin proiecte rutiere și fluviale recente, menite să faciliteze legăturile economice și sociale. Modernizarea rețelelor de transport joacă un rol decisiv în pregătirea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

„Nu în ultimul rând, reconstrucţia Ucrainei este strâns legată de parcursul său european. De aceea, România consideră că abordarea integrată privind reconstrucţia şi interconectarea regională trebuie să aibă în vedere şi Republica Moldova, şi conectivitatea la Marea Neagră. De curând, am inaugurat un nou punct de trecere a frontierei între Sighetu Marmaţiei şi Bila Ţerkva, concomitent cu deschiderea traficului pe noul pod peste râul Tisa, aşa-numitul pod Maramureş-Transcarpatia, care asigură o conexiune modernă rutieră şi pietonală între România şi Ucraina şi stimulează contactele între comunităţi, între mediile de afaceri şi între economiile noastre.

Lucrăm constant şi la creşterea de capacităţii de transport pe Dunăre, cu efectuarea de modernizări la toate porturile fluviale şi la porturile maritime, precum şi la infrastructura de căi ferate. Toate aceste proiecte sunt esenţiale pentru reconstrucţie şi pentru interconectarea Ucrainei cu Uniunea Europeană, având un rol crucial în pregătirea aderării. În acest context, dorim să încurajăm mediul privat din România să se implice activ, inclusiv în proiectele de extindere şi modernizare a infrastructurii, logistică, energie, conectivitate”, se mai menționează în mesaj.

Teme de interes strategic sunt analizate în cadrul celei de-a treia ediții a conferinței internaționale "Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment", organizată de New Strategy Center la Romexpo. Reuniunea urmărește identificarea oportunităților concrete de investiții și consolidarea parteneriatului economic bilateral.

Dezbaterile din cadrul evenimentului se concentrează pe domenii esențiale precum infrastructura strategică, securitatea, energia, agricultura durabilă, logistica și căile de finanțare necesare pentru refacerea regiunii.