Președintele Nicușor Dan a semnat marți, 20 octombrie 2026, trei decrete care vizează reprezentarea diplomatică a României la NATO și echipa de la Cotroceni. Sebastian-Dănuț Neculăescu a fost rechemat din funcția de ambasador al României la Alianța Nord-Atlantică, Valentin-Sorin Costreie a fost eliberat, la cerere, din postul de consilier prezidențial, iar Cornel Olendraru a fost numit în această funcție, potrivit Administrației Prezidențiale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Sebastian-Dănuț Neculăescu a fost rechemat din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al României la NATO și șef al Delegației Permanente a României la Alianța Nord-Atlantică.

Decretul semnat de președintele României vizează încheierea mandatului său în această calitate.

Tot marți, Nicușor Dan a semnat decretul prin care Valentin-Sorin Costreie este eliberat, la cerere, din funcția de consilier prezidențial.

Măsura intră în vigoare la 20 octombrie 2026.

În aceeași zi, președintele a semnat decretul de numire a lui Cornel Olendraru în funcția de consilier prezidențial. Numirea produce efecte începând cu 20 octombrie 2026.

Cele trei decrete vizează atât reprezentarea diplomatică a României la NATO, cât și componența echipei de consilieri de la Administrația Prezidențială.

Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți votul de învestitură al Parlamentului, alături de programul de guvernare. În ședința comună a celor două Camere, care a început la ora 14:00, noul Executiv a obținut 280 de voturi favorabile.

„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acorată acestui Guvern. Mulțumesc PSD, PNL, UDMR și minorităților pentru susținere și tuturor celor care au votat acest guvern chiar dacă au anunțat rezervele lor. Ieșim din 6 luni de criză. Din această seară vom organiza prima ședință de guvern. Prioritățile sunt cunoscute, România nu mai poate aștepta”, a declarat Luca Niculescu în plen, după anunțarea rezultatului votului.

Pentru învestirea Guvernului erau necesare cel puțin 233 de voturi, astfel că Executivul a obținut cu 47 de voturi peste pragul minim. Împotriva învestiturii s-au pronunțat 58 de parlamentari. La vot au participat 338 de aleși din totalul de 464.