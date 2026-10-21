Mai multe drone neautorizate au fost detectate în apropierea și deasupra unor obiective militare din regiunea Toulon, în sudul Franței, în timpul exercițiului militar Typhon, desfășurat între 5 și 16 octombrie 2026, potrivit Le Figaro.

Marina franceză a confirmat incidentele miercuri, 21 octombrie, și a anunțat activarea sistemelor antidronă, în timp ce autoritățile judiciare încearcă să stabilească proveniența aparatelor și circumstanțele survolurilor.

Incidentele au vizat inclusiv baza navală din Toulon, un centru militar de cercetare și testare și o unitate de artilerie antiaeriană din Hyères.

Potrivit autorităților franceze, până în prezent nu au fost semnalate amenințări la adresa infrastructurilor sensibile, însă evenimentele au determinat aplicarea măsurilor de securitate prevăzute pentru astfel de situații.

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, mai multe drone au fost observate în timpul nopții, în intervalul 9–13 octombrie, atât în apropierea unor instalații militare, cât și deasupra acestora.

Printre obiectivele vizate se numără baza navală din Toulon, una dintre principalele instalații ale Marinei franceze din zona mediteraneeană, un centru de cercetare și testare militară și o unitate de artilerie antiaeriană din orașul Hyères.

Aparatele au fost descrise drept drone de mari dimensiuni. Numărul exact al acestora și modelele utilizate nu au putut fi stabilite pe baza informațiilor disponibile.

Comandamentul militar francez pentru zona Mediteranei a transmis că, până în prezent, nu a fost identificată o amenințare directă la adresa infrastructurilor sensibile.

„Până în prezent, nicio infrastructură sensibilă nu a fost amenințată. A fost deschisă o anchetă judiciară”, au precizat autoritățile militare franceze, potrivit informațiilor relatate de presa franceză.

La fiecare incident au fost aplicate măsurile de securitate prevăzute de autoritățile militare, inclusiv activarea dispozitivelor antidronă, în coordonare cu forțele de ordine.

Printre măsurile utilizate s-au numărat sistemele de bruiaj electromagnetic, destinate perturbării comunicațiilor sau a controlului dronelor. Informațiile disponibile nu precizează dacă toate aparatele au fost neutralizate și nici dacă au fost identificate persoanele care le operau.

Ancheta judiciară trebuie să clarifice proveniența dronelor, traseele acestora și condițiile în care au ajuns în spațiul aerian restricționat din apropierea obiectivelor militare.

Până la publicarea unor concluzii oficiale, nu există suficiente informații pentru a stabili dacă survolurile au fost coordonate sau dacă au avut un scop comun.

Survolurile au avut loc în timpul exercițiului militar interarme Typhon, organizat între 5 și 16 octombrie pentru verificarea capacității forțelor armate franceze de a proteja instalațiile militare și infrastructura portului Toulon.

Manevrele au inclus operațiuni terestre, aeriene și navale, deplasări de nave, vehicule militare și aeronave, precum și activități desfășurate pe timpul nopții. Exercițiul s-a desfășurat sub coordonarea viceamiralului Laurent Hermann, comandantul forțelor franceze din zona Mediteranei.

Potrivit relatărilor presei regionale franceze, dronele detectate nu făceau parte din aparatele utilizate oficial în cadrul exercițiului.

Desfășurarea unor astfel de manevre oferă autorităților militare ocazia de a testa procedurile de supraveghere, identificare și răspuns la posibile amenințări. În acest context, survolurile neautorizate au impus activarea măsurilor de securitate, chiar dacă nu a fost raportată compromiterea infrastructurii sensibile.

Utilizarea dronelor fără autorizație în apropierea sau deasupra instalațiilor militare este interzisă, iar identificarea operatorilor reprezintă una dintre direcțiile importante ale investigației.

Autoritățile nu au comunicat, potrivit informațiilor disponibile, cine s-a aflat în spatele survolurilor și nici dacă au fost formulate acuzații în acest caz. De asemenea, nu au fost prezentate concluzii care să permită atribuirea incidentelor unui actor statal sau unei organizații.

Deocamdată, ancheta urmează să stabilească originea aparatelor și circumstanțele survolurilor. Deși autoritățile franceze nu au raportat o amenințare directă la adresa infrastructurilor sensibile, incidentele au evidențiat necesitatea monitorizării spațiului aerian din jurul instalațiilor militare.