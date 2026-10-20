Statele Unite ale Americii (SUA) își intensifică semnificativ eforturile militare împotriva rețelelor de trafic de droguri din America Latină prin trimiterea unui efectiv de 600 de militari în regiune. Primii soldați au ajuns deja în Panama, unde urmează programe de pregătire în mediul junglei tropicale, au dezvăluit oficiali din domeniul apărării pentru publicația The New York Times.

Misiunile curente fac parte din strategiile de extindere a operațiunilor antidrog derulate de Washington. Trupele aparțin unui batalion din cadrul Diviziei 10 Montane, unitate recunoscută a armatei americane, având garnizoana la Fort Drum, în statul New York.

Misiunea militară împotriva rețelelor de narcotrafic a debutat în toamna anului 2025. De la începerea acestei campanii, forțele armate ale Statelor Unite au efectuat 71 de atacuri asupra unor ambarcațiuni suspecte în apele Mării Caraibilor și în zona de est a Oceanului Pacific. În urma acestor intervenții au fost ucise 238 de persoane.

Oficialii de la Washington au susținut că navele vizate erau folosite pentru transportul substanțelor interzise, însă nu au prezentat dovezi publice care să confirme aceste acuzații.

Comandantul Comandamentului Militar american însărcinat cu America Latină, SOUTHCOM, generalul Francis Donovan, are în vedere trecerea la o nouă fază a campaniei, care să includă acțiuni împotriva rețelelor de criminalitate organizată direct pe uscat. Reprezentanții armatei precizează însă că cei 600 de militari recent sosiți nu vor executa atacuri directe, rolul lor fiind axat pe instruire și sprijin logistic.

Reprezentanții Pentagonului au refuzat să ofere detalii specifice privind desfășurarea trupelor, însă au precizat că obiectivul este de a colabora strâns cu armatele partenere pentru mentinerea unei presiuni constante asupra rețelelor criminale.

În Panama, soldații americani sunt bazați într-un centru de instruire nou creat în pădurea tropicală. Oficialii nu au anunțat raiduri împotriva traficanților pe teritoriul panamez, iar misiunile au o durată determinată, deși prezența trupelor ar putea deveni permanentă prin rotația altor contingente.

Prezența armatei americane în această țară rămâne un subiect sensibil. În anul 1989, Statele Unite au intervenit militar în Panama pentru înlăturarea de la putere a liderului Manuel Noriega, acuzat de trafic de droguri. Solicitate de The New York Times pentru comentarii referitoare la noile evoluții, autoritățile din Panama nu au oferit un răspuns.

După etapa din Panama, batalionul american va lua parte la Southern Vanguard, un exercițiu militar programat la finalul lunii octombrie în Columbia. Soldații ar putea asigura protecția elicopterelor americane ce sprijină Forțele Speciale sau ar putea derula misiuni de salvare în caz de urgență.

Echipele din Forțele Speciale oferă asistență și consiliere unităților locale care execută raiduri împotriva persoanelor bănuite de trafic de droguri. Eventualele operațiuni de salvare cresc însă riscul ca militarii americani să fie angrenați în confruntări directe. Un oficial american a declarat sub protecția anonimatului că riscul unei angajări militare este tot mai mare, iar în cazul în care militarii americani sunt atacați de către grupări armate, Washingtonul ar putea decide să riposteze.

O altă parte din efective urmează să efectueze instrucții în Honduras. Până în prezent nu există date oficiale referitoare la repartizarea exactă a celor 600 de soldați sau la operațiunile aprobate, iar guvernele din Columbia și Honduras nu au răspuns solicitărilor de informații.

Pe lângă mobilizarea de resurse umane, Statele Unite au relocat aeronave fără pilot de tip MQ-9 Reaper din Africa către teritorii din Columbia și Ecuador. În plus, la nivelul Pentagonului a fost înființat un birou dedicat combaterii cartelurilor, care beneficiază de o alocare bugetară inițială de 20 de milioane de dolari.

Eficiența acestei strategii rămâne totuși un subiect de dezbatere. Unii experți consultați de jurnaliștii americani au subliniat faptul că atacurile derulate până în prezent asupra ambarcațiunilor nu au reușit să reducă semnificativ volumul de cocaină ajuns pe piața din Statele Unite.