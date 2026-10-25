Un gigant energetic din Rusia a finanțat în mod clandestin un proiect major de gaze pe teritoriul Statelor Unite, valoarea investiției ridicându-se la miliarde de dolari. Dezvăluirile făcute de presa americană arată că subiectul a fost adus în discuție chiar în cadrul negocierilor dintre Washington și Kremlin privind oprirea conflictului din Ucraina, conform Mediafax.

Compania vizată este Novatek, al doilea mare producător de gaze naturale lichefiate din Rusia, entitate aflată sub incidența sancțiunilor internaționale încă de la debutul invaziei din 2022.

Proiectul vizat de capitalul rusesc aparține companiei americane Polar LNG, care își propune lichefierea și exportul de gaze naturale din Alaska. Conform informațiilor oferite de fostul director executiv al firmei și de alte două surse apropiate situației, Novatek a direcționat fonduri către Polar LNG și a negociat transferul de tehnologie către partenerul american.

Aceste acțiuni pot fi încadrate ca o încălcare directă a regimului de sancțiuni impus de autoritățile americane. În urma solicitărilor de clarificare, compania Novatek a confirmat intenția de a obține statutul de acționar minoritar în cadrul proiectului Polar LNG.

Subiectul cooperării energetice a ajuns la cel mai înalt nivel diplomatic. Emisarii americani pentru pace, Steve Witkoff și Jared Kushner, au discutat această oportunitate comercială direct cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul vizitei efectuate în luna septembrie.

Nu există certitudini cu privire la măsura în care Witkoff sau Kushner cunoșteau în detaliu legăturile financiare dintre Novatek și Polar LNG, având în vedere că discuțiile s-au purtat în linii mari. Proiectul din Alaska reprezintă doar una dintre numeroasele tranzacții din sectorul energetic pe care administrația de la Washington încearcă să le perfecteze cu Moscova. Un alt plan vizează preluarea unor active ale gigantului rus Lukoil de către guvernul american și alți investitori privați.

Înțelegerile comerciale paralele dintre Casa Albă și Kremlin au loc într-un moment critic, marcat de intensificarea atacurilor asupra Ucrainei și de o diminuare a sprijinului acordat Kievului. Recentele decizii ale administrației americane includ achiziția de motorină rusească pentru stabilizarea prețurilor interne la combustibil, primul petrolier fiind deja pe drum spre SUA, dar și acordarea unor noi derogări de la regimul de sancțiuni.

Schimbarea de abordare este vizibilă și în discursul public al oficialilor americani. În timp ce Witkoff l-a descris recent pe președintele rus drept un „umanitarist”, secretarul de stat Marco Rubio a catalogat războiul din Ucraina drept un „conflict regional restrâns”.