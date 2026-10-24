Doi observatori militari cu experiență au raportat că au văzut un obiect misterios, de culoare neagră și cu formă triunghiulară, care s-ar fi deplasat cu o viteză extraordinară deasupra unui obiectiv sensibil din vestul SUA. Incidentul ar fi avut loc la începutul acestui an, potrivit unor documente despre fenomenele aeriene neidentificate (OZN), publicate vineri de administrația Trump.

Conform raportului transmis Departamentului Apărării, obiectul nu prezenta caracteristicile unei aeronave militare convenționale. Acesta ar fi dispărut brusc, fără zgomot, în doar câteva secunde, fără să lase în urmă o dâră de gaze de eșapament sau alte indicii vizibile.

Relatarea provine de la două persoane ale căror identități nu au fost dezvăluite. Documentele le descriu drept surse cu „o vastă experienţă operaţională în colaborarea cu agenţiile guvernamentale”. Locul exact al presupusei observații a fost eliminat din versiunea documentului făcută publică.

Potrivit mărturiilor, „Fenomenul anomal neidentificat” (UAP), denumirea utilizată în prezent în mediile militare, guvernamentale și științifice în locul termenului OZN, semăna cu o dronă cu aripi în formă de delta.

Observatorii au estimat că obiectul avea o anvergură a aripilor cuprinsă între 2,75 și 4,5 metri și se deplasa cu aproximativ 2.897 km/h. Documentele nu oferă însă suficiente informații pentru a stabili natura aparatului sau originea acestuia.

Publicarea acestor date face parte din demersul administrației Donald Trump de a oferi mai multă transparență asupra informațiilor guvernamentale referitoare la OZN-uri, inclusiv asupra unor documente păstrate secrete timp de mai multe decenii.

Cu toate acestea, numeroase rapoarte publicate de Pentagon începând din luna mai conțin informații limitate, pasaje cenzurate sau concluzii care nu permit identificarea obiectelor observate.

În cazul presupusului obiect triunghiular, documentația include nouă imagini aproape identice ale unui canion a cărui locație nu a fost dezvăluită. În fotografii au fost adăugate siluete triunghiulare de mici dimensiuni, menite să ilustreze deplasarea obiectului descris de martori.

Greg Eghigian, profesor de istorie și bioetică la Universitatea Penn State și autor al volumului din 2024 After the Flying Saucers Came: A Global History of the UFO Phenomenon („După apariția farfuriilor zburătoare: o istorie globală a fenomenului OZN”), a pus sub semnul întrebării valoarea acestor ilustrații.

„Într-adevăr, aceasta pare a fi puţin mai mult decât o formă triunghiulară neagră suprapusă pe un fundal de peisaj pentru a ilustra raportul. Nu cred că adaugă cu adevărat ceva substanţial raportului în sine”, a declarat acesta.

După o primă serie de documente publicate în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, comunicările Pentagonului au devenit mai puțin frecvente în ultimele luni. Noile materiale sunt, de asemenea, mai sumare decât cele prezentate anterior.

În februarie, președintele american a anunțat că a dispus desecretizarea informațiilor deținute de guvern despre OZN-uri și despre căutarea vieții extraterestre în afara Pământului.

Inițiativa a venit după acuzațiile formulate în Congres, în 2023, de un fost oficial al serviciilor de informații. Acesta susținea că administrațiile americane succesive ar fi participat la o operațiune de mușamalizare și că guvernul ar deține nave spațiale extraterestre prăbușite.

Cel mai recent set de documente, publicat vineri, a cuprins mai puțin de 25 de materiale text. Spre deosebire de alte raportări anterioare, acesta nu a inclus înregistrări video sau fotografii autentice ale presupusului obiect observat.