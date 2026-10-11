Rușii și chinezii amenință SUA cu dezvăluirile despre OZN

Statele Unite ale Americii riscă să le ofere Chinei și Rusiei un avantaj de imagine dacă administrația Donald Trump nu își respectă promisiunile privind transparența referitoare la OZN și eventualele dovezi ale existenței vieții extraterestre, avertizează congresmanul Republican Eric Burlison, citat de New York Post.

„Ar fi cu siguranță o greșeală, având în vedere ce am demonstra propriilor cetățeni”, a declarat Burlison. Acesta a susținut că Statele Unite ar avea de pierdut dacă un alt stat ar publica informații despre fenomen înaintea Washingtonului, în condițiile în care America se prezintă drept una dintre cele mai transparente țări față de propriii cetățeni.

Brazilia ar putea participa, de asemenea, la o eventuală cursă a dezvăluirilor.

Aldo Rebelo, fost candidat la președinția Braziliei și fost ministru al apărării, a declarat pentru publicația americană că țara sa ar publica propriile documente dacă Statele Unite ar face publice dosarele privind presupusul incident OZN din 1996, petrecut în orașul brazilian Varginha.

Burlison consideră că publicarea unor informații similare de către un guvern străin ar putea consolida încrederea publicului în documentele americane.

„Dacă o țară străină confirmă ceea ce publicăm, oamenii vor avea mai multă încredere că nu este o campanie de dezinformare sau o farsă”, a afirmat congresmanul, invitându-l pe Rebelo să îi transmită eventualele documente disponibile.

Miza ar putea crește dacă se confirmă afirmațiile potrivit cărora puteri rivale ar deține obiecte de origine necunoscută recuperate după prăbușiri. David Grusch, fost responsabil care a lucrat inclusiv pentru Burlison și care a devenit cunoscut ca avertizor de integritate în acest domeniu, a declarat recent, în podcastul lui Joe Rogan, că Rusia și China ar avea astfel de obiecte.

China a recunoscut public că investighează observările de OZN și că utilizează inteligența artificială pentru analiza acestora, potrivit unui articol publicat de South China Morning Post în 2021.

În cazul Rusiei, jurnalistul de investigație George Knapp a făcut publice în februarie documente scoase din Uniunea Sovietică în 1991. Acestea indicau investigarea a mii de raportări despre OZN-uri, în timp ce autoritățile sovietice negau public existența fenomenului.

Afirmațiile privind recuperarea unor vehicule extraterestre nu sunt confirmate de dovezi publice concludente, iar competiția pentru desecretizarea documentelor rămâne, deocamdată, o posibilitate.