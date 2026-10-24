Cea mai longevivă însoțitoare de bord aflată în activitate la American Airlines se pregătește să se pensioneze după mai bine de șase decenii petrecute în aviație. Carol Fair are 83 de ani și va efectua ultima cursă luni, 26 octombrie, după o carieră începută în 1963, relatează Forbes.

În prezent, aceasta ocupă prima poziție în clasamentul vechimii personalului de cabină activ al American Airlines, companie care are aproximativ 30.000 de însoțitori de bord.

Carol Fair a ales să își încheie activitatea pe ruta Londra–Charlotte, din Statele Unite. Aceasta este aceeași legătură aeriană la a cărei inaugurare a participat în 1987. La momentul respectiv, femeia avea deja peste două decenii de experiență în aviație și lucra pentru Piedmont Airlines.

Acum, după 63 de ani și jumătate de activitate, însoțitoarea de bord consideră că a venit momentul să se retragă.

„E timpul. M-am bucurat de fiecare minut. Am ieșit prima din 30.000. Nu poți ajunge mai sus, așa că aș putea la fel de bine să mă pensionez”, a declarat Carol Fair, potrivit presei americane.

Carol Fair a devenit însoțitoare de bord în 1963, când s-a angajat la Piedmont Airlines. În următoarele decenii, aceasta a continuat să lucreze în aviația comercială, ajungând în cele din urmă în echipajele American Airlines.

În 1987, Fair a participat la inaugurarea rutei Charlotte–Londra, un moment important al carierei sale. Tocmai această legătură aeriană a fost aleasă pentru ultima sa cursă. De-a lungul anilor, activitatea sa a fost recompensată cu mai multe distincții. Carol Fair a fost inclusă în galeriile personalităților aviației din Carolina de Nord și Tennessee.

În 2008, numele său a fost inclus și în Hall of Fame-ul Transporturilor din Carolina de Nord.

Însoțitoarea de bord s-a implicat, de asemenea, în promovarea drepturilor angajaților din această profesie și în păstrarea istoriei companiei Piedmont Airlines, cunoscută pentru serviciile sale și pentru legăturile cu sudul Statelor Unite.

Retragerea lui Carol Fair va fi marcată printr-o ceremonie organizată la sosirea aeronavei pe aeroportul din Charlotte.

Avionul va fi întâmpinat cu un salut realizat din jeturi de apă, un ceremonial utilizat în industria aviatică pentru a marca anumite zboruri speciale. De regulă, un asemenea omagiu este oferit piloților care efectuează ultima cursă înainte de pensionare. În cazul însoțitorilor de bord, ceremonia este mult mai rar întâlnită.

Pentru Carol Fair, zborul de luni va reprezenta încheierea unei cariere de 63 de ani și jumătate, perioadă în care a ajuns să ocupe prima poziție în clasamentul vechimii angajaților activi ai American Airlines.