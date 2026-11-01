Forțele din Ucraina au atacat, în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie 2026, combinatul Kamenski din regiunea Rostov, Rusia, o unitate industrială implicată în producția de rachete pentru industria militară rusă, potrivit Kyiv Independent.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat lovitura și a anunțat că, în cadrul operațiunii, au fost vizate și un sistem antiaerian Pantsir-S2, precum și un vehicul de comandă al sistemului S-400 Triumf.

Potrivit declarației liderului de la Kiev, valoarea cumulată a celor două echipamente de apărare antiaeriană lovite este estimată la aproximativ 70 de milioane de dolari.

Suma nu reprezintă valoarea pagubelor produse uzinei Kamenski, ci estimarea referitoare la cele două obiective militare. Informația este importantă deoarece atacul a vizat atât infrastructura industrială care susține producția de armament, cât și componente ale apărării antiaeriene rusești.

Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, operațiunea a avut loc în noaptea de 31 octombrie, folosind drone de atac și rachete de croazieră Neptune.

Informațiile publicate de Kyiv Independent pe 31 octombrie arată că atacul a provocat un incendiu într-un depozit în care erau păstrate produse finite. De asemenea, patru hale de producție ar fi fost avariate.

Armata ucraineană a explicat că loviturile asupra unităților care fabrică propulsor solid pentru rachete pot reduce capacitatea Rusiei de a utiliza sisteme de lansare multiplă împotriva localităților ucrainene. Publicația precizează însă că informațiile privind amploarea pagubelor nu au putut fi verificate independent, iar autoritățile ruse nu au comentat raportul Statului Major ucrainean.

Combinatul Kamenski este situat în orașul Kamensk-Șahtinski, în regiunea Rostov, la aproximativ 15 kilometri de granița cu Ucraina.

Unitatea produce combustibil solid pentru motoarele rachetelor și furnizează componente utilizate în mai multe categorii de armament. Printre acestea se numără munițiile pentru sistemele de lansare multiplă BM-27 Uragan, BM-30 Smerch și Tornado-S.

Potrivit bazei de date War and Sanctions, administrată de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, întreprinderea face parte din structura companiei de stat Rostec.

Activitatea sa nu se limitează la sistemele de artilerie reactivă. Datele publicate în această bază indică implicarea fabricii în lanțurile de producție pentru rachetele balistice Iskander-M, rachetele de croazieră Iskander-K, Kh-59 și Kh-47M2 Kinzhal, precum și pentru anumite componente ale sistemului antiaerian Pantsir.

Importanța strategică a obiectivului este legată de rolul său în aprovizionarea industriei militare ruse cu propulsor pentru rachete. O eventuală întrerupere a activității poate afecta disponibilitatea unor componente necesare producției de muniție, însă efectele concrete ale atacului nu sunt deocamdată cunoscute.

Combinatul Kamenski figurează pe listele de sancțiuni ale Statelor Unite, Uniunii Europene și Marii Britanii. Restricțiile sunt legate de implicarea companiei în industria militară rusă și de furnizarea de componente pentru sisteme de armament utilizate de Rusia.

Informațiile sunt prezentate și în baza de date oficială ucraineană War and Sanctions, care documentează întreprinderile implicate în producția de armament și legăturile acestora cu industria de apărare a Federației Ruse.

După anunțarea operațiunii, Volodimir Zelenski le-a mulțumit militarilor Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și celorlalte structuri ale Forțelor de Apărare implicate în atac.

Președintele ucrainean a susținut că operațiunile la mare distanță reprezintă o componentă a eforturilor de apărare împotriva agresiunii ruse și urmăresc limitarea capacității Moscovei de a continua războiul.

Atacul asupra combinatului Kamenski are loc într-un moment în care Ucraina își intensifică operațiunile împotriva obiectivelor industriale și militare aflate pe teritoriul Rusiei. Potrivit Reuters, în paralel, infrastructura energetică ucraineană a fost atacată în patru regiuni, iar sute de mii de gospodării au rămas fără electricitate.