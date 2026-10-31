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Locuitorii din Oleşkî au ajuns înapoi în Ucraina. Evacuarea s-a făcut prin Rusia şi Belarus

Locuitorii din Oleşkî au ajuns înapoi în Ucraina. Evacuarea s-a făcut prin Rusia şi Belarusintampinandu-i pe cei de la Oleşkî / sursa foto: captură video X
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Din cuprinsul articolului

Locuitorii evacuați din Oleşkî, oraș ucrainean aflat sub ocupație rusă în regiunea Herson, au ajuns sâmbătă, 31 octombrie 2026, pe teritoriul controlat de Kiev, după o operațiune umanitară desfășurată în baza unui armistițiu local, potrivit agenției Reuters. Pentru a reveni în Ucraina, oamenii au traversat Rusia și Belarus, fiind întâmpinați de rude pe un drum forestier din regiunea Cernihiv.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat trecerea frontierei și sosirea grupului în nordul țării. Evacuarea a fost posibilă în urma unui acord temporar între Moscova și Kiev, facilitat de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. Armistițiul a permis deminarea unor drumuri, transportul ajutoarelor umanitare și organizarea plecării civililor care doreau să părăsească localitatea.

Reuniuni emoționante după luni sau ani de separare

Sosirea evacuaților a fost surprinsă de un jurnalist al agenției France Presse (AFP). Oamenii au coborât din autobuze având steaguri ucrainene pe umeri, iar rudele i-au așteptat pe un drum forestier din regiunea Cernihiv.

Printre persoanele care au reușit să se întoarcă se numără Ielîzaveta Palii, în vârstă de 19 ani. Tânăra și-a revăzut tatăl după aproape doi ani. Ea plecase din Oleşkî împreună cu mama și sora sa, la sfârșitul lunii ianuarie 2024.

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Pentru familiile reunite, întoarcerea în Ucraina marchează sfârșitul unei perioade îndelungate de incertitudine. Alți locuitori au așteptat să-și revadă părinții sau alte rude de care fuseseră separați încă din 2022.

Foamete, mine antipersonal și lipsa medicamentelor în Oleşkî

Situația umanitară din Oleşkî s-a deteriorat considerabil în cursul anului 2026. Localitatea, situată în regiunea Herson, în apropierea fluviului Nipru, a rămas izolată, iar accesul era extrem de periculos din cauza minelor și a atacurilor cu drone.

Potrivit mărturiilor obținute de AFP, locuitorii s-au confruntat cu lipsa alimentelor și a medicamentelor. Magazinele au fost închise, iar aprovizionarea a devenit aproape imposibilă.

Unul dintre bărbații care și-au așteptat rudele în Cernihiv a declarat că oamenii din oraș nu mai aveau hrană de aproape un an. Pentru a găsi alimente, unii erau nevoiți să parcurgă distanțe mari pe jos sau cu bicicleta, expunându-se riscului de a fi loviți de drone sau de a exploda pe terenurile minate.

O femeie de 29 de ani, intervievată de AFP, a povestit că a supraviețuit cultivând legume într-o mică grădină. Potrivit relatării sale, unii locuitori au ajuns să consume orice aliment găseau, inclusiv hrană destinată animalelor.

În plus, drumurile de acces în localitate au fost supuse focului încrucișat, ceea ce a împiedicat transportul regulat al produselor de bază și al ajutoarelor medicale.

Aproximativ 2.000 de oameni mai locuiau în oraș înainte de evacuare

Înainte de război, Oleşkî avea aproximativ 24.000 de locuitori. Potrivit estimărilor autorităților ucrainene, înaintea operațiunii umanitare, în localitate mai rămăseseră între 1.700 și 2.000 de persoane.

Nici autoritățile de la Kiev, nici cele de la Moscova nu au comunicat numărul exact al civililor evacuați în cadrul acestei operațiuni.

De asemenea, nu toți locuitorii au ales să se întoarcă în Ucraina. Potrivit informațiilor prezentate de AFP, unii au preferat să plece în Rusia. Comisarul rus pentru drepturile omului, Iana Lantratova, a publicat imagini cu persoane evacuate care au ajuns la Simferopol, în Crimeea ocupată de Rusia.

Alți oameni au decis să rămână în Oleşkî, în pofida condițiilor dificile și a riscului reluării confruntărilor.

Melania Trump a facilitat armistițiul umanitar dintre Rusia și Ucraina

Acordul temporar a fost anunțat de Melania Trump pe 23 octombrie, după discuții purtate cu reprezentanții Rusiei și Ucrainei. Potrivit Casei Albe, înțelegerea a avut ca obiectiv oprirea temporară a operațiunilor militare în zona Oleşkî, astfel încât să poată fi livrate ajutoare și evacuați civilii.

Armistițiul a intrat în vigoare pe 27 octombrie și a permis desfășurarea unei operațiuni complexe, care a inclus deminarea drumurilor și coordonarea transportului persoanelor către destinațiile alese.

Casa Albă a precizat că locuitorii puteau opta pentru plecarea în Ucraina sau în Rusia, în funcție de preferințele fiecărei familii.

Pauza de la Oleşkî reprezintă unul dintre cele mai importante acorduri locale de acest tip de la începutul invaziei ruse la scară largă, declanșată la 24 februarie 2022. Totuși, înțelegerea nu reprezintă un armistițiu general între cele două state și nu a oprit luptele din celelalte zone ale frontului

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