Trump anunță o întâlnire Zelenski-Putin „în curând”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin va fi aranjată „foarte curând”, susținând că se înregistrează progrese în eforturile SUA de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit Kyiv Post.

„Va fi aranjată o întâlnire foarte curând”, a declarat Trump reporterilor, referindu-se la o posibilă întâlnire între Putin și Zelenski.

„Facem multe progrese cu Rusia-Ucraina”, a adăugat el.

Remarcile vin înaintea negocierilor trilaterale planificate pentru noiembrie, la care vor participa reprezentanți ucraineni, americani și ruși.

Donald Trump nu a specificat o dată sau un loc pentru întâlnirea propusă, iar nici Kievul, nici Moscova nu au confirmat public că cei doi lideri au fost de acord să se întâlnească.

Anunțul a venit cu doar șase zile înainte de alegerile intermediare din SUA, din 3 noiembrie, care vor determina controlul asupra Congresului.

În urmă cu o săptămână, Rusia și-a arătat disponibilitatea de a relua discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina, într-un format care să includă reprezentanții de la Kiev și Washington.

Anunțul a fost făcut de Iuri Ușakov, consilierul liderului de la Kremlin, în urma întrevederii pe care președintele rus Vladimir Putin a avut-o la Sankt Petersburg cu trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff.

O astfel de rundă de dialog nu a mai avut loc din luna februarie, iar partea rusă susține că noile negocieri ar trebui să se concentreze pe garanțiile de securitate acordate ambelor tabere după finalizarea conflictului, conform Reuters.

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că primul pas esențial pentru orice negociere de pace este oprirea ostilităților de pe linia frontului.

Liderul de la Kiev a punctat că o suspendare a luptelor reprezintă condiția minimă pe care Ucraina o așteaptă în acest moment din partea Federației Ruse.

„Acum trebuie să îngheţăm situaţia şi cred că aceasta este adevărata modalitate de a pune capăt acestui război. Numiţi-o încetare a focului sau oprire a uciderilor, aşa cum a spus preşedintele Trump, o îngheţare, o oprire. Este minimul pe care îl aşteptăm astăzi din partea Rusiei”, a declarat atunci preşedintele ucrainean.