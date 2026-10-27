International

ONU acuză Rusia de crime de război prin atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina

ONU acuză Rusia de crime de război prin atacurile asupra infrastructurii energetice din UcrainaSursa foto: Facebook/ Volodimir Zelenski
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Autoritățile ruse au comis crime de război și crime împotriva umanității prin atacurile asupra civililor și infrastructurii energetice esențiale din Ucraina, potrivit celui mai recent raport al Comisiei Internaționale Independente de Anchetă a ONU privind Ucraina, prezentat luni.

Atacurile asupra infrastructurii energetice, crime de război, potrivit ONU

Experții ONU au constatat că atacurile asupra centralelor electrice și instalațiilor de încălzire s-au intensificat din nou, deși temperaturile din timpul iernii au coborât până la minus 21 de grade Celsius.

Potrivit raportului, aceste lovituri lasă populația fără electricitate, apă și încălzire, afectând în special persoanele vârstnice și pe cele cu mobilitate redusă.

Documentul include mărturii ale civililor care au trecut prin ierni în condiții extreme. Un bărbat de 53 de ani a descris teama de a adormi și de a nu se mai trezi din cauza frigului.

Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi
Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi
Pensionarii care ar putea primi bani înapoi de la stat. Cum ar urma să fie restituite sumele
Pensionarii care ar putea primi bani înapoi de la stat. Cum ar urma să fie restituite sumele

Ce acuzații aduce ONU armatei lui Putin

O femeie de 74 de ani din Kiev a relatat că a rămas fără căldură, hrană și medicamente și că nu putea folosi scările sau liftul pentru a ajunge într-un loc sigur în timpul alertelor aeriene.

Comisia afirmă că responsabilii militari ruși știau că instalațiile vizate erau indispensabile populației din Ucraina, mai ales în sezonul rece. Ancheta concluzionează că atacurile intenționate asupra obiectivelor civile constituie crime de război.

Putin nemulțumit

Putin nemulțumit © Vasilis Ververidis | Dreamstime.com

Raportul se bazează pe mărturiile a 255 de persoane din mai multe regiuni ucrainene, între care Kiev, Harkov, Herson, Odesa și Dnipro.

Comisia a analizat și atacurile forțelor ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia și din teritoriile ocupate, însă nu a putut evalua impactul loviturilor în Rusia, deoarece autoritățile ruse nu au permis accesul și nu au răspuns solicitărilor de informații.

Folosirea mercenarilor, prin înșelăciune sau constrângere

Anchetatorii au prezentat și dovezi pe care le consideră convingătoare privind recrutarea, prin trafic de persoane, a unor bărbați din 29 de țări pentru armata rusă.

Potrivit raportului, aceștia ar fi fost atrași prin înșelăciune și constrângere, apoi obligați să semneze contracte redactate în limba rusă și trimiși pe front, unde mulți au fost uciși sau au dispărut.

Comisia solicită eliberarea persoanelor recrutate prin trafic din forțele armate ruse.

Stiri calde

08:15 - SUA și Canada negociază reducerea tarifelor vamale. O înțelegere ar putea veni înainte de alegeri

08:05 - Când se plătesc pensiile în noiembrie 2026. Va fi o mică întârziere

07:57 - Mbappe, abandonat de companiile chinezești după un meme cu Mao

07:51 - Autoritatea Vamală de pe Otopeni, jefuită prin Metoda Maradona. Hoțul a lăsat hârtii în locul celor peste 700.000 de ...

07:43 - Alegeri în Israel. Ce reprezintă partidul Yashar al lui Gadi Eisenkot, aflat pe primul loc în sondaje

07:33 - Patru zodii care se vor enerva cumplit pe 27 octombrie 2026. Tensiunile pot izbucni din lucruri aparent banale

HAI România!

Urmează România? Serbia a căzut sub asaltul neomarxismului

Urmează România? Serbia a căzut sub asaltul neomarxismului

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Proiecte speciale