Autoritățile ruse au comis crime de război și crime împotriva umanității prin atacurile asupra civililor și infrastructurii energetice esențiale din Ucraina, potrivit celui mai recent raport al Comisiei Internaționale Independente de Anchetă a ONU privind Ucraina, prezentat luni.

Experții ONU au constatat că atacurile asupra centralelor electrice și instalațiilor de încălzire s-au intensificat din nou, deși temperaturile din timpul iernii au coborât până la minus 21 de grade Celsius.

Potrivit raportului, aceste lovituri lasă populația fără electricitate, apă și încălzire, afectând în special persoanele vârstnice și pe cele cu mobilitate redusă.

Documentul include mărturii ale civililor care au trecut prin ierni în condiții extreme. Un bărbat de 53 de ani a descris teama de a adormi și de a nu se mai trezi din cauza frigului.

O femeie de 74 de ani din Kiev a relatat că a rămas fără căldură, hrană și medicamente și că nu putea folosi scările sau liftul pentru a ajunge într-un loc sigur în timpul alertelor aeriene.

Comisia afirmă că responsabilii militari ruși știau că instalațiile vizate erau indispensabile populației din Ucraina, mai ales în sezonul rece. Ancheta concluzionează că atacurile intenționate asupra obiectivelor civile constituie crime de război.

Raportul se bazează pe mărturiile a 255 de persoane din mai multe regiuni ucrainene, între care Kiev, Harkov, Herson, Odesa și Dnipro.

Comisia a analizat și atacurile forțelor ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia și din teritoriile ocupate, însă nu a putut evalua impactul loviturilor în Rusia, deoarece autoritățile ruse nu au permis accesul și nu au răspuns solicitărilor de informații.

Anchetatorii au prezentat și dovezi pe care le consideră convingătoare privind recrutarea, prin trafic de persoane, a unor bărbați din 29 de țări pentru armata rusă.

Potrivit raportului, aceștia ar fi fost atrași prin înșelăciune și constrângere, apoi obligați să semneze contracte redactate în limba rusă și trimiși pe front, unde mulți au fost uciși sau au dispărut.

Comisia solicită eliberarea persoanelor recrutate prin trafic din forțele armate ruse.