Diplomata din Emiratele Arabe Unite Lana Nusseibeh și-a anunțat miercuri, 21 octombrie 2026, candidatura pentru funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), într-o competiție în care niciun candidat nu a reușit până acum să obțină un sprijin decisiv din partea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate, potrivit Reuters.

În vârstă de 48 de ani, Nusseibeh, fost ambasador al Emiratelor la ONU și actual ministru de stat pentru afaceri externe, spune că organizația trebuie să-și recapete rolul de mediator diplomatic și de actor capabil să răspundă crizelor internaționale.

Dacă va fi aleasă, ar deveni prima femeie care conduce ONU și a doua persoană din Orientul Mijlociu care ocupă această funcție, după egipteanul Boutros Boutros-Ghali.

Candidatura diplomatei emirateze apare într-un moment în care procesul de selecție este complicat de lipsa unui consens între principalele puteri ale Consiliului de Securitate.

Potrivit Reuters, fostul vicepreședinte al Costa Ricăi, Rebeca Grynspan, s-a aflat în fruntea sondajelor informale desfășurate în cadrul Consiliului. Totuși, în ultima rundă de consultări, Grynspan și ceilalți candidați au primit cel puțin două voturi împotrivă din partea celor cinci membri permanenți: Statele Unite, China, Rusia, Franța și Regatul Unit.

Aceste state au un rol decisiv în procesul de selecție, deoarece un candidat susținut de majoritatea Consiliului poate fi blocat de votul negativ al oricăruia dintre membrii permanenți. În acest context, intrarea lui Nusseibeh în competiție adaugă o nouă opțiune într-o cursă al cărei rezultat rămâne incert.

Diplomații negociază organizarea unui nou sondaj informal, care ar putea avea loc vineri sau la o dată ulterioară.

Într-o declarație acordată Reuters înainte de anunțarea oficială a candidaturii, Nusseibeh a susținut că viitorul secretar general trebuie să consolideze rolul ONU într-un sistem internațional marcat de conflicte și tensiuni geopolitice.

„Este clar că astăzi avem nevoie de un secretar general care să își reafirme angajamentul față de viitorul multilateralismului și al Organizației Națiunilor Unite, ca instrument de soluționare a problemelor, nu ca spectator al crizelor lumii”, a declarat diplomata.

Nusseibeh a afirmat că a fost încurajată de mai multe state să candideze în timpul ultimei Adunări Generale a ONU. Ea a coordonat anterior campania de succes a Emiratelor Arabe Unite pentru obținerea unui loc în Consiliul de Securitate și este considerată de diplomații de la New York un administrator competent.

Candidata pledează pentru o schimbare generațională la conducerea organizației și descrie abordarea sa drept o formă de diplomație creativă, orientată spre rezultate concrete.

În perioada în care a reprezentat Emiratele la ONU, mandatul lui Nusseibeh s-a suprapus cu izbucnirea războiului din Gaza, în 2023.

Diplomata a contribuit la eforturile care au dus la adoptarea Rezoluției 2720 a Consiliului de Securitate, menită să faciliteze și să extindă livrarea ajutorului umanitar către populația din Fâșia Gaza.

Nusseibeh a declarat că a ajutat la obținerea sprijinului pentru rezoluție prin organizarea unei vizite a membrilor Consiliului la punctul de trecere Rafah, pentru ca aceștia să poată evalua direct situația de la fața locului.

Ea a prezentat această inițiativă drept un exemplu al stilului său diplomatic, bazat pe identificarea unor soluții practice și pe implicarea directă a factorilor de decizie.

Candidatura vine și cu provocări diplomatice. Emiratele Arabe Unite au fost criticate în legătură cu situația din Sudan, după ce experți care monitorizează sancțiunile ONU au descris drept credibile acuzațiile potrivit cărora Abu Dhabi ar fi oferit sprijin militar Forțelor de Sprijin Rapid (RSF), grupare paramilitară implicată în conflictul sudanez.

Emiratele au negat aceste acuzații.

Întrebată de Reuters despre posibilele consecințe asupra candidaturii sale, Nusseibeh a declarat că și-a suspendat temporar activitatea în funcția guvernamentală din Emirate și că se va concentra asupra crizei umanitare din Sudan.

Dosarul sudanez ar putea deveni un subiect important în discuțiile dintre statele membre, în condițiile în care viitorul secretar general va trebui să gestioneze conflicte în care interesele geopolitice ale marilor puteri sunt adesea divergente.

Dacă va obține funcția, Lana Nusseibeh ar deveni prima femeie secretar general al ONU, organizație condusă până acum exclusiv de bărbați în această poziție.

Diplomata a precizat însă că nu își bazează candidatura pe gen, ci pe experiența sa și pe convingerea că ONU are nevoie de o conducere capabilă să susțină dialogul diplomatic chiar și în cele mai dificile situații.

„Cred că ar fi un lucru bun dacă următorul secretar general ar fi o femeie, dar nu candidez pentru că sunt femeie. Candidez pentru că sunt încăpățânat de optimistă în privința viitorului Organizației Națiunilor Unite și cred că avem nevoie de cineva care să urmărească neobosit diplomația și să deschidă uși”, a declarat Nusseibeh pentru Reuters.

Intrarea diplomatei emirateze în cursă schimbă configurația competiției, dar nu garantează deblocarea procesului de selecție. Sprijinul celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate rămâne esențial, iar negocierile vor determina dacă unul dintre candidați poate obține susținerea necesară.

Într-o perioadă marcată de conflicte armate și de tensiuni între marile puteri, alegerea viitorului secretar general va influența capacitatea ONU de a coordona răspunsuri diplomatice și umanitare la nivel internațional.