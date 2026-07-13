Armata ucraineană a desfășurat ceea ce descrie drept prima misiune de luptă cunoscută în care o dronă navală a transportat și debarcat un robot terestru înarmat într-o zonă controlată de forțele ruse. Operațiunea a avut loc pe limanul Kinburn, în sudul Ucrainei, potrivit United24.

Misiunea a fost anunțată luni, 13 iulie, de Brigada 123 Separată de Apărare Teritorială a Ucrainei. Robotul terestru, dotat cu o mitralieră, a fost transportat pe apă cu ajutorul unei platforme maritime fără echipaj și debarcat pe teritoriul ucrainean ocupat de trupele ruse.

Potrivit militarilor ucraineni, platforma navală fără echipaj a traversat zona maritimă controlată de la distanță și a ajuns pe coasta ocupată a peninsulei Kinburn.

După debarcare, vehiculul terestru fără echipaj a fost trimis pentru îndeplinirea unei misiuni de luptă în spatele pozițiilor ruse.

„Este prima misiune de luptă cunoscută de acest tip din lume: un complex robotic terestru a fost transportat pe țărmul inamic cu ajutorul unei platforme maritime fără echipaj, debarcat pe teritoriul ucrainean ocupat și utilizat pentru îndeplinirea unei misiuni de luptă”, a transmis brigada ucraineană.

Imaginile publicate de unitate arată un robot terestru echipat cu armament de tip mitralieră, amplasat pe platforma navală, transportul acestuia până la coastă și debarcarea pe uscat.

Armata ucraineană nu a precizat oficial modelul sistemului robotic implicat în operațiune. Imaginile analizate de presa ucraineană indică însă faptul că ar putea fi vorba despre un vehicul din familia Rys, produs în Ucraina de Roboneers și echipat, în anumite configurații, cu o mitralieră PKT.

Sistemele robotice Rys sunt folosite de forțele ucrainene pentru mai multe tipuri de misiuni, inclusiv transport logistic, evacuarea răniților, operațiuni de geniu și sprijin de luptă.

Unele variante pot fi adaptate și pentru instalarea unor module destinate minării sau deminării.

Peninsula Kinburn, situată în regiunea Nikolaev, rămâne una dintre zonele de coastă disputate din sudul Ucrainei. Activitatea dronelor, supravegherea și artileria rusă fac ca operațiunile convenționale de debarcare să presupună riscuri ridicate pentru militari.

Utilizarea unei drone navale pentru transportarea unui robot terestru înarmat permite, cel puțin teoretic, desfășurarea unor misiuni în zone periculoase fără trimiterea directă a soldaților pe țărm.

„Platforma fără echipaj permite transportarea complexelor robotice în locuri în care riscul pentru oameni este extrem de ridicat”, au explicat militarii ucraineni.

Operațiunea s-a desfășurat sub conducerea colonelului Oleh Makukha, comandantul Brigăzii 123 Separată de Apărare Teritorială, și a fost coordonată direct de maiorul Denys Hipik, comandantul Batalionului 1 de Sisteme Fără Echipaj al brigăzii.

Forțele ucrainene folosesc tot mai frecvent sisteme robotice terestre pentru misiuni desfășurate în apropierea liniei frontului.

În iunie, Brigada 115 Mecanizată a anunțat utilizarea unui robot terestru înarmat pentru sprijin cu foc în timpul unei operațiuni împotriva trupelor ruse din localitatea Novoplatonivka, în regiunea Harkov.

Noua operațiune de pe Kinburn arată o integrare mai amplă a sistemelor fără echipaj: o platformă navală a fost folosită ca mijloc de transport pentru un sistem robotic terestru înarmat.

Militarii ucraineni susțin că este prima misiune de luptă cunoscută realizată în această configurație. Informația privind caracterul de premieră mondială nu a fost confirmată independent de o instituție internațională.