Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declanșat un val intens de consultări la nivel înalt în cursul zilei de duminică. După anunțul oficial privind plecarea premierului Iulia Svîrîdenko, liderul de la Kiev a primit pe rând mai mulți oficiali de rang înalt, miniștri și lideri strategici. Această serie de întrevederi succesive vine într-un moment de maximă presiune pentru țară, marcat de atacurile constante asupra infrastructurii critice, anunță Reuters.

Ziua de duminică a debutat cu discuția dintre președintele Volodimir Zelenski și premierul demisionar Iulia Svîrîdenko. Șeful statului a anunțat că aceasta va părăsi conducerea executivului pentru a prelua o nouă direcție de importanță majoră în relațiile cu un partener-cheie extern. Această plecare deschide calea unei restructurări guvernamentale de amploare, într-o perioadă în care Ucraina are nevoie de stabilitate economică și sprijin internațional solid.

Imediat după această întâlnire, speculațiile privind numele viitorului premier au început să apară în spațiul public. Surse citate de publicația Ukrainska Pravda indică faptul că pe lista scurtă a candidaților pentru funcția de șef al guvernului se află patru nume importante din administrația actuală: Serhii Korețki, Denis Șmîhal, Mihailo Fedorov și Ihor Terehov. Toți aceștia au avut discuții separate cu președintele în aceeași zi.

O altă întrevedere crucială a fost cea cu Serhii Korețki, președintele consiliului de administrație al Naftogaz și lider al Ukrnafta. Volodimir Zelenski și-a exprimat recunoștința pentru gestionarea eficientă a acestor companii de stat strategice, subliniind că interesele naționale au fost protejate cu succes într-un sector extrem de complex. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea rezilienței energetice în fața atacurilor rusești care vizează stațiile de benzină și rețelele din regiunile de frontieră și de pe linia frontului.

Ulterior, președintele s-a consultat cu Denis Șmîhal, actualul ministru al energiei și fost premier, o altă figură centrală pe lista potențialilor succesori la conducerea executivului. Tema centrală a fost necesitatea implementării unor măsuri mult mai decisive pentru protejarea obiectivelor strategice de infrastructură de pe întreg teritoriul național. Deși există acorduri solide la nivel interguvernamental pentru reconstrucție și energie, Zelenski a punctat că acestea nu mai sunt suficiente și că este nevoie de o accelerare a acțiunilor în următoarele luni.

Agenda președintelui ucrainean a inclus și o analiză profundă a situației de securitate internă alături de Ihor Klîmenko, ministrul afacerilor interne. Cei doi au discutat despre provocările urgente cu care se confruntă statul, căutând soluții rapide și alocarea de resurse suplimentare pentru îndeplinirea misiunilor din teren.

Pe dimensiunea militară, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu ministrul apărării, Mihailo Fedorov. Dialogul a vizat continuarea procesului de transformare structurală în cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei. Președintele a subliniat că reformele interne sunt esențiale pentru menținerea motivației soldaților și pentru asigurarea eficientă cu personal a brigăzilor de luptă aflate în prima linie.

Seria de consultări de duminică s-a încheiat cu o discuție importantă între șeful statului și primarul orașului Harkov, Ihor Terehov. Dialogul s-a axat pe colaborarea dintre autoritățile centrale, regionale și locale, precum și pe identificarea nevoilor stringente ale comunităților afectate de război.

Volodimir Zelenski a apreciat în mod deosebit modul în care administrația din Harkov a reușit să sprijine populația civilă în condiții extreme. Planurile de reziliență locală dezvoltate aici sunt considerate un succes, motiv pentru care președintele a propus ca această experiență practică să fie extinsă rapid și în alte orașe și comunități din Ucraina. În contextul actual, capacitatea liderilor locali de a gestiona crizele curente îi plasează pe aceștia direct în mecanismul de luare a deciziilor de la Kiev.